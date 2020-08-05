蘇震清等4立委若遭褫奪公權　中選會「3個月內辦補選」





▲陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇。（組合圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書，記者游宗樺、劉昌松攝）

記者徐政璿／台北報導

國會集體收賄案，台北地院召開羈押庭、破天荒馬拉松式審訊53小時，4日裁定時力前黨魁徐永明交保，現任立委蘇震清、趙正宇、廖國棟、陳超明4人羈押禁見。根據《刑法》規定，若被法院判定褫奪公權，將失去公務員以及公職候選人資格。中選會將會在宣布解職立委資格後後，3個月內舉辦補選。

北檢7月31日指揮調查局搜索，約談63人到案，1日複訊後諭令陳唐山50萬元交保，聲押禁見蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘、蘇辦主任余學洋、廖辦主任丁復華、趙辦主任林家騏共10人。

由於涉案人數、卷證數量可觀，直到法官、辯護人等閱卷完畢後，2日下午3點30分才展開訊問，並在3日晚間9點多訊問完畢，全程歷經53小時，不僅創下跨日審訊首例，也打破最長時間紀錄。

依據《刑法》第36條規定，若是被處以死刑或無期徒刑的案件，將終身褫奪公權；若遭判處1年以上有期徒刑的案件，法院可以依照其犯罪性質或認為有必要時，宣告1年以上10年以下褫奪公權。 褫奪公權之宣告，自裁判確定時發生效力。

前民進黨立委高志鵬於2018年12月因關說案遭判刑，並褫奪公權4年，其新北市第3選舉區（三重）的遺缺依法在2019年3月進行改選。當時的補選結果，國民黨候選人鄭世維以51127票，敗給余天的56888票，而余天也在2020立委選舉中成功連任。

蘇震清的選區位於屏東第二選區（屏南選區）、趙正宇的選區位於桃園市第六選區（八德、大溪、復興及中壢區12里）、陳超明的選區位於苗栗第一選區（竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮、西湖鄉、通霄鎮、銅鑼鄉、苑裡鎮、三義鄉）、廖國棟為平地原住民立委。