廖國棟長時間「極其多次施壓經部」！蘇震清涉嫌偽造證據全收押

▲SOGO案3立委收押。（圖／記者劉昌松攝）



記者崔子柔／綜合報導

台北地院昨日裁定羈押立委廖國棟、蘇震清等七人，法官認定，廖、蘇等人造成經濟部人員倍感壓力，甚至點名廖國棟進行「長期、極其多次」的施壓，蘇震清還有偽造證據嫌疑。

根據《自由時報》報導，蘇震清與其國會辦公室主任余學洋在審理時皆否認犯罪，但負責開羈押庭的法官朱家毅認為，經比對監聽譯文、犯案時間點，再核對其他共犯行動、帳冊、銀行交易明細、資金流向，不能排除蘇震清與其辦公室主任余學洋收賄，且蘇震清也疑似偽造借款單、還款單，另還有證人證述，蘇震清的行為已讓經濟部人員倍感壓力。

廖國棟涉嫌與國會辦公室主任丁復華收受李恆隆共800萬元賄賂，廖國棟疑用ATM、臨櫃無摺存款等方式製造金流斷點，但檢調跟監時拍到廖國棟與李恆隆見面的證據，也有丁、李、中間人郭克銘間的通訊對話，另又查出在SOGO經營權相關公聽會或協調會前後，廖國棟至少有4筆共約400萬元進帳相當可疑。法官認為，無法排除廖國棟與李恆隆有行收賄的對價關係，廖國棟「長期、極其多次」施壓經濟部。

▲SOGO案3立委收押。（圖／記者劉昌松攝）

至於陳超明收受李恆隆的100萬元支票，法官認為，經詳細比對電話監聽譯文內容及相關時間點，再核對帳冊、銀行交易明細、資金流向，不能排除是賄款，有串證疑慮。

裁定書指出，因7人皆罪嫌重大，均予以收押。其中蘇震清、廖國棟、陳超明接受李恆隆或郭克銘行賄，究竟與立委職務行為有無對價關係，加上與助理間的犯意聯絡也尚未明確，且彼此供述和證據有諸多不符，顯然未據實供述，蘇震清還有偽造證據嫌疑。

法官認為，蘇震清、廖國棟、陳超明皆居立委要職，蘇、廖的辦公室主任還有深厚人脈，針對李恆隆委託事項，長期向經濟部施壓，對承辦人員造成極大壓力，到案後卻都否認犯行，有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞。至於否認犯罪的李恆隆與郭克銘，則因不符檢察官卷證資料，同樣遭聲押禁見。