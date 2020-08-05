探彰化二林盛產火龍果的背後！　與自然共生的友善果園

▲正值火龍果產季，帶您探訪彰化二林盛產火龍果的背後，由在地小農打造的自然共生果園。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

豔陽高照的彰化二林是火龍果主要產地，下鄉拜訪在地小農的果園，初次和火龍果農林政生見面，他抱著紅、白火龍果現身，當場教學火龍果屬於仙人掌科的熱帶植物，分辨關鍵就在外觀：「白肉的萼葉會比較長，跟紅肉比起來會比較翠綠。」

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▲▼火龍果屬仙人掌科，白肉較紅肉的萼葉長且外觀翠綠。（圖／記者謝婷婷攝）

聽完火龍果的小知識，接著由另一位火龍果農黃春發帶路，探尋今日主角白龍果的栽培管理過程，而整個果園採用草生栽培，堅持不用除草劑，放養一群雞鴨，組成除蟲大軍啄食害蟲，打造自然共生環境，還使用自製的柳丁、鳳梨酵素，取代化學肥料。黃春發強調，澆在白龍果樹旁的土壤，讓根部吸收對日後開花結果的品質有助益。

▲採用草生栽培，火龍果樹周圍都是自然生長的草，還放養雞、鴨啄食害蟲。（圖／記者謝婷婷攝）

▲自製柳丁、鳳梨酵素，取代化學肥料。（圖／記者謝婷婷攝）

為了集中養分，修剪枝芽程序不能少，等到花陸續開了，還要疏花接著進行疏果。黃春發指出，每一叢最多留三顆果實，其餘都要拔掉，「最上面我們都不留，陽光一照射，它那個皮會變的很粗。」

▲▼栽培火龍果過程需修剪枝芽，再疏花疏果，每一叢最多留三顆果實以利養分集中。（圖／記者謝婷婷攝）

等到果實成形就要趕緊套袋保護，除了防曬還能防果蠅，經過30天時間由綠慢慢轉紅，直到白龍果呈現8分熟度，用剪刀瞄準火龍果底部採收。

▲套袋保護成形的果實，可防曬兼具防果蠅。（圖／記者謝婷婷攝）

▲果實由綠轉為紅色，並呈現八分熟度便可採收。（圖／記者謝婷婷攝）

一顆顆豐碩飽滿的白龍果，採收完裝箱還有專車接送，送往分級包裝處理。林政生表示，從田間採收完需經過分級機，依照重量分出七級，「重量分級以300克以下，然後300克、400克、500克、600克、700克，所以重量愈高的話，表示火龍果是愈好的，重量愈高因為比較稀少，所以它的價格會好一點。」

▲▼經重量分級後，挑選達300克到500克、外觀完整無風疤的白龍果，才會送到消費者手中。（圖／記者謝婷婷攝）

透過機器自動化選果，保證每顆重達300克到500克，再經由人工挑選賣相佳的白龍果進行包裝。林政生解釋：「一般會先依外表做標準，外面都沒有什麼損傷、風疤，所以整個完整度很高。」來自彰化二林的小農，投入友善耕作，要用在地白龍果打動人心。