闖紅燈未減速「6天釀5死」　彰化警交通大執法加強取締

▲彰化埔鹽鄉死亡車禍。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣7月底發生花壇鄉自撞電線杆、大城及埔鹽鄉也相繼於凌晨發生2起車輛行經交叉路口未減速慢行造成4人死亡，短短6天連續發生3起釀5死意外事故，縣警局對此也決定實施「交通大執法」，加強超速行駛及違反號誌管制取締外，並由交通警察隊、保安警察隊複式支援遏阻違規發生。

據彰化縣警察局統計今年光是從1月到6月傷亡交通事故件數計發生10,369件，其中交叉路口碰撞5,721件(佔55%)；究其肇事發生原因，大都是車輛行經號誌管制路口違反號誌管制（闖紅燈）行駛、車輛行經閃光號誌路口，無減速慢行及未依規定讓車所致。

▲彰化大城鄉貨櫃車闖紅燈撞自小客車2死。（圖／ETtoday資料照）

因此彰化縣警察局許局長錫榮指示，縣內八大分局區規劃「交通大執法」勤務，加強超速行駛及違反號誌管制取締外，並由交通警察隊、保安警察隊複式支援（含測速照相勤務）於芳苑、溪湖地區警力展示遏阻違規，另有鑑此大城鄉及埔鹽鄉2件交通事故均發生於凌晨時段，用路人行經路口容易輕忽，故將號制時相改為24小時運作，以提醒路口先停再開減速行駛。

▲彰化埔鹽發生死亡車禍。（圖／ETtoday資料照）

同時由交通警察隊製作「路口路權」交通事故案例影片，將由各分局利用村、里民大會、治安座談會等民眾集會時機宣導，提醒路口禮讓「我OK你先行、路口慢看停」，以避免交通事故再度發生。

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