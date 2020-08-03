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社會 社會焦點 保障人權

父親節悲歌！王功蚵農「失足落海」　海巡警消救起已無心跳

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記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所值班人員昨（2日）下午3時25分接獲通報，有蚵農於舊崗亭海域作業時不慎落海，安檢所立即派員前往救援，無奈蚵農救起後已經沒有生命徵象，經送往彰濱秀傳紀念醫院搶救後，仍宣告不治身亡。

▲▼彰化王功蚵農落海不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化王功蚵農落海，安檢所人員前往現場救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

中部分署第三岸巡隊王功安檢所指出，該名老翁2日下午於舊崗亭海域採蚵，但卻不慎失足落海，當即失去蹤影。安檢所獲報後立即派人攜帶救生救難裝備、及90P救生艇前往搜救，同時回報海巡署第四巡防區調派無人機前往該海域協尋。惟海水退潮導致潮間帶過長，小艇遲遲無法順利施放救援，安檢所同仁只好向現場蚵農協調，利用蚵車前往事發海域協尋。

搜救行動持續至下午4時許，王功安檢所中尉謝尚儒率先發現落海蚵農，當下立即將他救起，經檢視後已無意識、亦無呼吸心跳，當即施以CPR救援，並將其接運上岸，轉送至彰濱秀傳紀念醫院搶救，但最終仍宣告不治身亡。

第三岸巡隊呼籲，民眾及漁民朋友於岸際或海上實施作業時應注意自身安全，第三岸巡隊除了維護海域安全，也是海難救助的急先鋒，民眾若在海岸發現任何需援助之情事，皆可撥打海巡署118免費報案專線。

▼蚵農救起後已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化王功蚵農落海不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化王功蚵農落海不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化王功蚵農落海不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化王功蚵農落海不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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