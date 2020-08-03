男站西濱大橋護欄突跳海輕生　警、消聯合下救生艇搶回命

記者陳豐德、唐詠絮／彰化報導

彰化西濱大橋上日前傳出一件輕生案，警方獲報到場時，發現是劉姓男子因為感情不順，站在橋上護欄想要跳海，並不斷警告警方不得靠近，就在員警通知家屬到場勸阻時，不料劉男突然一躍而下，所幸救護人員出動救生艇迅速將劉男救起送院治療，未釀成憾事。

▲男子從西濱大橋輕生跳下，警方及消防隊員聯合搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）



據查證，芳苑分局西港派出所警員謝坤勇7月30日下午5時許在巡邏時接獲通報，指稱在西濱大橋上有民眾打算跳橋輕生，員警隨即前往現場處理，發現是一名29歲的劉男站在護欄上打算跳入海中，沒想到劉男就在消防人員到場待命後，突然跳入海中。

劉男落海後，消防隊員隨即出動救生艇將他救起，送往二林基督教醫院治療無並由家屬前往照護，所幸沒有生命危險。經了解劉民疑因感情因素，一時衝動起了自殺念頭，所幸警消人員處理得宜，未釀成憾事，劉民家屬對警方勇於任事，處置得宜，及時防止憾事發生，深表無盡謝意。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道失控「車頂削一半」 女友爆頭慘死、男昏迷

►一條龍先生變電競國手！少年亂填證號玩《全民打棒球》 求「正名」助出戰韓國

►跑山遇頭獎「刮中超跑」！百萬雪佛蘭跑車左側全刮爛 騎士恐賠到脫褲