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男站西濱大橋護欄突跳海輕生　警、消聯合下救生艇搶回命

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記者陳豐德、唐詠絮／彰化報導

彰化西濱大橋上日前傳出一件輕生案，警方獲報到場時，發現是劉姓男子因為感情不順，站在橋上護欄想要跳海，並不斷警告警方不得靠近，就在員警通知家屬到場勸阻時，不料劉男突然一躍而下，所幸救護人員出動救生艇迅速將劉男救起送院治療，未釀成憾事。

▲▼男子從西濱大橋輕生跳下，警方及消防隊員聯合搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男子從西濱大橋輕生跳下，警方及消防隊員聯合搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據查證，芳苑分局西港派出所警員謝坤勇7月30日下午5時許在巡邏時接獲通報，指稱在西濱大橋上有民眾打算跳橋輕生，員警隨即前往現場處理，發現是一名29歲的劉男站在護欄上打算跳入海中，沒想到劉男就在消防人員到場待命後，突然跳入海中。

劉男落海後，消防隊員隨即出動救生艇將他救起，送往二林基督教醫院治療無並由家屬前往照護，所幸沒有生命危險。經了解劉民疑因感情因素，一時衝動起了自殺念頭，所幸警消人員處理得宜，未釀成憾事，劉民家屬對警方勇於任事，處置得宜，及時防止憾事發生，深表無盡謝意。

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