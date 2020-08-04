東森購物首聯手鼎泰豐　父親節前開賣2大美味組合

▲東森購物攜手鼎泰豐，於旗下電視購物及ETMall電商平台開賣「鮮肉大包」與「元盅牛肉湯」。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

宅經濟大夯，成了各行各業的新戰場，餐飲紛紛轉往線上開拓新客源，國際知名的鼎泰豐在東森購物上架服務廣大會員，搶先於父親節前夕，8月5日（三）在東森購物47台21:20首度開賣「鮮肉大包」與「元盅牛肉湯」組合，ETMall電商平台亦同步銷售，主打多汁鮮美大肉包搭配清燉鮮甜牛肉湯，在家就能享用國際級美食饗宴。

東森購物表示，觀察近期銷售數據和排行榜顯示，2020年1～7月美食業績年增率高達35%，出貨件數比去年同期成長42萬件，是全通路成長動能最強勁的類別。此次東森嚴選開賣鼎泰豐鮮肉大包+元盅牛肉湯，提供2種組合選購，鮮肉大包5入2盒+元盅牛肉湯2盅2盒，小組東森價1,250元；鮮肉大包5入3盒+元盅牛肉湯2盅3盒，大組東森價1,875元，購買皆回饋東森幣20%。

▲知名美食家程安琪說，鼎泰豐元盅牛肉湯的清燉風味讓人讚嘆不已。

知名美食家程安琪表示，「鼎泰豐元盅牛肉湯特地嚴選上等澳洲牛板腱肉，經師傅精巧刀工，依肉質紋理切片，再經90分鐘的燉煮，熬煮出的牛肉高湯，湯頭清甜鮮美，肉質細緻軟嫩，清燉風味讓人讚嘆不已。鼎泰豐鮮肉大包採特選豬隻後腿肉精製而成的肉餡，並由資深師傅巧手以新鮮酵母、老麵發酵包裹，麵香濃郁，包子皮Q彈有嚼勁、以巧手細摺23摺工序，經高溫白熱蒸製後，不僅汁多肉鮮味美、皮面飽滿紮實，是一吃就愛上的經典美味。」

鼎泰豐在全球逾160家分店，分布於日本、韓國、美國、新加坡、中國大陸、香港、台灣等地，在全球各個分店工作人員必須遵循嚴格的標準程序，嚴格保證出品的品質，與東森嚴選的精神不謀而合，此次與東森購物首度合作，除拓展全新的銷售通路、提升銷售業績，更能夠接觸不同消費族群，刺激實體店面來客消費，也藉由東森購物便利舒適的消費體驗，導流實體店面消費者至線上購物。

另外，東森購物網針對父親節推出《炫父一下．爸氣十足》優惠活動，凡電子用品類首購登記送全家霜淇淋一支，限量500名；東森購物APP下單3次登記送全家中杯冰美式一杯，限量500名；使用萊爾富超取登記送白桃烏龍茶，限量500組；下單即贈遊戲虛寶序號，限量25,000份；下單登記抽東風衛生紙100抽ｘ12包；滿3,000送888折價券；單筆消費滿888，可抽最高5,288回饋；8/8 12:00整點搶券搶88元、888元折價券，使用折價券刷指定花旗、台北富邦、台新等銀行卡，再回饋5％東森幣。