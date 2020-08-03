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東森不只做生意！王令麟公益號召救血荒　逾300人挽袖捐熱血響應

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王令麟發起捐血公益活動「東森捐愛．熱血常在｣（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟（左）熱心公益，3日發起「東森捐愛．熱血常在｣捐血公益活動，活動現場來了超過300人一起挽衣袖救血荒，捐血中心企劃課長劉俊宏（右）特別致贈感謝狀，感謝東森的熱心號召。

記者洪菱鞠／台北報導

有鑑於目前全台血型庫存量皆偏低，東森長期熱心公益、關懷弱勢族群，今（3日）舉辦「東森捐愛・熱血常在」公益活動，現場來了超過300位東森同仁以及中和區秀明里、秀水里、景平里等鄰里居民一起共襄盛舉，挽起衣袖捐血，幫助有需要的人。東森集團總裁王令麟表示，新冠疫情期間，東森不只做生意，更要做公益，最近看到捐血中心發布各地血液缺乏的消息，因此發起活動，對於公司同仁及附近居民熱心響應，內心覺得感謝也很感動。

根據台灣血液基金會最新公告，台北和高雄的A型、B型、O型、AB型的血液庫存量皆偏低；新竹尤缺AB型血液，庫存量已低於4天以下；台中A型、O型的血液庫存量偏低；台南則是A型、B型的血液庫存量偏低。台北捐血中心表示，統計今年5個多月來，出現不滿5天量的天數達到48天，是5年來不曾見過的最差情況。

請繼續往下閱讀...

王令麟發起捐血公益活動「東森捐愛．熱血常在｣（圖／記者徐文彬攝）

▲紀坤傑說，很開心集團舉辦捐血公益活動，可以做好事幫助更多的人。

為救血荒，王令麟發起捐血活動公益號召後，東森人也發揮東森一貫的文化與精神，消息一出，立即有超過300位善心同仁踴躍報名，僅管活動當天有颱風攪局，大家仍不畏風雨排隊，等著捐出熱血，第一次捐血的紀坤傑說，「很開心集團舉辦這樣的活動，身為東森的一份子，當然也要盡一份心力，做好事幫助更多的人。」捐血中心企劃課長劉俊宏則表示，「捐血運動也是靠天吃飯，舉凡下雨或颱風，血液募集就會受到阻礙，但在大雨滂沱的日子裡，還能看到這麼多人來捐血，感謝東森的號召，希望能為血液庫存量挹注不少。」

由於活動當日捐血250cc以上，回饋贈送阿一鮑魚雞湯、自然美瑞昇物理性防曬乳試用包，東森幣300元，總價值1,170元，同時分享好商品並以員工價提供給好鄰居，吸引附近里民一起跟著東森投入公益，捐血一袋，救人一命，秀明里里長施義男、秀水里里長陳炳男、景平里里長游進興3位在地里長，也為此力挺感謝東森的資源。

王令麟發起捐血公益活動「東森捐愛．熱血常在｣（圖／記者徐文彬攝）

王令麟發起捐血公益活動「東森捐愛．熱血常在｣（圖／記者徐文彬攝）

▲除了捐血送好康，東森也分享好商品，以員工價提供給在地好鄰居。

王令麟發起捐血公益活動「東森捐愛．熱血常在｣（圖／記者徐文彬攝）

▲對於公司同仁、鄰里居民的愛心響應，王令麟覺得非常感動。

王令麟提到，東森長年做公益，社會各角落有需要的地方，東森就會在那裡，尤其今年受到疫情衝擊，東森一直在想怎麼幫助社會以及需要幫助的人，除了為台灣的農民、漁民做了很多產品銷售，最近看到捐血中心很缺乏血液，因此在這個時刻發動公司同仁，並結合鄰里附近居民共同完成這項公益任務，感謝東森會員、里民、同仁一起響應，唯一遺憾的是，他的年齡超過捐血規定而不能參與。

東森集團持續送愛不間斷，除了定期關懷銀髮長輩計劃，6月時更舉辦「東森傳愛 照顧無礙」，捐贈長照專車2輛予台北市政府社會局，亦長期關懷偏遠地區的弱勢孩童、前線醫護人員與各弱勢族群，東森慈善基金會分別捐贈30萬元幫助失智老人基金會與宜蘭聖嘉民啟智中心；疫情期間，東森自然美捐贈醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物，給予前線醫療人員與賽珍珠基金會的新住民媽媽，東森也持續號召全體會員，透過實際行動把愛送出去。

此外，防疫期間持續配合政府政策，東森旗下電視購物更率先業界推出《東森農場》特別企劃力挺在地小農，號召會員發揮愛心幫助小農渡過難關，聯手農委會主委陳吉仲，創下鳳梨釋迦、午仔魚、龍虎斑、玉荷包等農漁產品一天內銷售逾千組的輝煌成績，創造農產多元行銷趨勢，從前中央行政院副院長陳其邁、立法委員莊瑞雄、邱議瑩，至地方首長台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚等皆親自與東森攜手力薦在地農產。

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