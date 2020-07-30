全球唯一71.2克拉彩鑽首度公開　購物天后斯容頂級超跑加持貴氣現身

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全球唯一71.2克拉彩鑽首公開　購物天后斯容貴氣開賣再創電視購物新紀錄

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▲▼斯容出席東森購物X亞帝芬奇絕世精品美鑽發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲東森購物開賣亞帝芬奇絕世精品美鑽發表會，東森購物天后斯容擔任美鑽大使。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物天后斯容投資眼光精準，10年前就以1300萬價格在中和入手47坪精品豪宅，買房置產，但鮮少人知道，她更靠著買鑽成為投資理財常勝軍，笑稱「戀愛很可能在婚後『貶值』，但買鑽只會『增值』，投報率大大划算」。僅管斯容賣過無數精品，此次受邀擔任亞帝芬奇絕世精品美鑽大使，看到10年一現、首度公開亮相的71.2克拉頂級珍稀彩鑽「天神之眼｣，臉上仍難掩興奮之情，對於準備在電視購物主持開賣，她期待說，「身為購物專家20多年，也算是高峰了。」

斯容把購買鑽石視為一項很好的投資理財之道，她大方分享自己擁有兩顆彩鑽，一顆粉鑽、一顆綠鑽，分別在2、3年前購入，目前市值已超過千萬元。這兩顆鑽石皆來自東森購物的熱銷鑽石品牌「亞帝芬奇」，但斯容不只是捧自家的場，她認為亞蒂芬奇在亞洲擁有為數最多、質量最好且價錢最漂亮的彩鑽，更重要的是等級、水準皆高的彩鑽都留在台灣，不需要在蘇富比或佳士得拍賣會上與國際級人士同場競標，就能在有錢人還不知道訊息情況下買到手，是她喜歡透過亞蒂芬奇買彩鑽的原因。

▲▼斯容出席東森購物X亞帝芬奇絕世精品美鑽發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲發表會當天，斯容搭乘全球限量McLauren MP-4 12C 50週年紀念版超跑出場，並由專業保鑣隨身護駕，美人、美車、美鑽合體，貴氣十足，星光閃耀。

亞帝芬奇在電視台的鑽石銷售經歷超過13年，曾創下40分鐘內賣出200多只鑽戒的驚人紀錄，具國際品質與口碑雙重保證，東森購物並提供10天鑑賞期及分期12期0利率，鞏固更多高端消費族群。東森購物即將於8月份推出開台以來最隆重的「全球舉世聞名－東森珠寶特展」，首度公開販售亞帝芬奇全球唯一GIA71.02克拉頂級彩鑽「天神之眼｣，光是拍賣價就落在5千萬元，這不僅是東森購物推出最大顆、價值最高的鑽石，也將是電視購物史上空前絕後的珠寶盛會，預計8月26日在東森購物46頻道晚間22:40～23:40進行全球首賣會，東森價4,600萬元。

▲▼斯容出席東森購物X亞帝芬奇絕世精品美鑽發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼斯容出席東森購物X亞帝芬奇絕世精品美鑽發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲亞帝芬奇全球唯一GIA71.02克拉頂級彩鑽「天神之眼」，將於8月26日在東森購物46頻道進行全球首賣會。

亞帝芬奇總裁黃為簇表示，「天神之眼」特色為擁有枕型複合式紅棕泛橘的彩色鑽石，面光柔和勻稱，但近看時，內部散發的火光卻銳利活躍，捧在手掌上時好似一顆天神的眼睛，極富強烈吸引力，對收藏家來說，是心中的夢想。而從原始拿到，一直到規劃、切割，耗時差不多3年才完成，最後送美國GIA鑑定，是一顆天然極稀有，屬於第二型A類完全不含N的雙色鑽石，色彩及濃度明暗為Fancy Deep Orange-Brown，淨度VVS1。

▲▼斯容出席東森購物X亞帝芬奇絕世精品美鑽發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲亞帝芬奇GIA3.01克拉全美正粉紅彩鑽、GIA1.59克拉全美正藍彩鑽戒，將於8月6日東森購物46頻道晚間22:40～23:40開賣。

除了最受矚目的「天神之眼｣，8月6日晚間22:40～23:40率先登場的亞帝芬奇GIA3.01克拉全美正粉紅彩鑽，東森價960萬、亞帝芬奇GIA1.59克拉全美正藍彩鑽戒，東森價825萬，也不能錯過。黃為簇認為，東森購物在台灣鑽石業扮演著很重要的角色，除了向全台觀眾介紹，也教育關於鑽石的正確知識，而像這種收藏及投資等級的鑽石，因為具有增值的意義，有興趣的人一定要把握東森購物發佈的時間。如欲賞鑽，將由亞帝芬奇派出尊榮名車和專屬司機，前往接送客戶，至亞帝芬奇接待中心鑑賞。

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