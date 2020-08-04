深夜4人持刀闖入家中！　男主人目睹鬥牛犬「肉身擋刀」幫他擊退搶匪

▲男主人十分感謝愛犬幫忙抵擋搶匪。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男屋主從睡夢中被驚醒，意外發現家中闖進4名持刀搶匪，而挺身對抗他們的竟然是所養的2條鬥牛犬。從監視器畫面可看到，持著刀的搶匪正在與狗狗對峙，然而牠們為了護主竟然毫無畏懼，即使夥伴被砍仍繼續抵抗，最後成功讓對方知難而退。

事件發生在上月30日深夜，36歲男子戴維斯(David Davis)表示，當晚他與未婚妻伯恩(Jenna Byrne)以及3名女兒在家中睡覺，後來被外面噪音吵醒，醒來發現4名持刀歹徒想要闖入屋內，正當他急著報警並保護家人安全時，所養的7歲斯塔福郡鬥牛梗(Staffordshire bull terrier)梅西(Macey)，與3歲法國鬥牛犬(French bulldog)布魯斯(Bruce)，竟然擋在車道上英勇抵抗搶匪。

監視紀錄器畫面顯示，4名持刀男子站在戴維斯的屋外，還不時望向窗戶觀察屋內情況，後來便來到門前想要破門而入，只見他們正在踢門時，梅西與布魯斯突然衝到他們面前，其中1名搶匪揮刀砍向布魯斯，幸好梅西見狀立即反擊，最後順利把4人嚇跑。

戴維斯表示，「梅西是我們的英雄，我以前曾好奇過如果我們遭到攻擊牠會怎麼做，沒想到牠竟然直接衝上去，那天晚上絕對是牠拯救了我們一家人的性命」，而身受一刀的布魯斯送醫治療後已經沒事，雖然女兒們因為被嚇到，後來晚上不太敢單獨入睡，不過多虧了梅西，家裡只有前門還有一些玻璃受到毀損，全家幸運逃過一劫。

Moment hero dog chases off four machete-wielding thieves after gang broke into family home https://t.co/glbqO23CC5 — Deirdre Walsh (@magicdmw) August 3, 2020

►我該答應女友嗎？

