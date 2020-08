快訊／北愛爾蘭「諾貝爾和平獎」得主病逝！受失智症所苦　享壽83歲

▲北愛爾蘭政治家約翰休姆(John Hume)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

外媒報導指出,曾獲得1998年「諾貝爾和平獎」的北愛爾蘭政治家約翰休姆(John Hume)在3日病逝,享壽83歲。休姆的家人在聲明中指出,休姆的一生都在為民權運動奮鬥,而晚年卻苦於失智症,「我們非常悲痛地宣布,約翰在3日凌晨平靜地去世了。」

綜合《路透》等多家外媒報導,約翰休姆3日病逝,享壽83歲。他是北愛爾蘭社會民主及勞工黨的創黨成員,並在1998年因為「替結束北愛爾蘭造成3500人喪生的宗教和社會衝突做出了貢獻」,和特林布爾(David Trimble)共同獲頒諾貝爾和平獎。

休姆的家人在聲明中指出,他們會依照目前政府的防疫規定安排追思會,「最重要的是,我們知道約翰會優先考慮公眾健康,以及我們社區的安全和健康。」

‘I never thought in terms of being a leader. I thought very simply in terms of helping people’.



Nobel Laureate and former SDLP Leader John Hume passed away last night. We all live in the Ireland he imagined - at peace and free to decide our own destiny.



Thank you, John. pic.twitter.com/0yO5KWaTv7