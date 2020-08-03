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90分鐘就揭曉！英發放600萬篩檢組　加碼下訂1億支疫苗…求疫情擴散減緩

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▲▼法國疫情／拉瓦勒幼童接受新冠病毒篩檢。（圖／路透）

▲英國宣布將發放數百萬可在90分鐘內辨別染疫者的篩檢組。（圖／路透） 

記者葉睿涵／綜合報導

英國新冠肺炎（COVID-19）感染人數再創新高，目前已造成超過4萬6000人死亡。疫情的爆發不僅讓英國醫療體系承受沉重壓力，也讓經濟受重創。為了挽救局勢，英國將在接下來幾個月發放超過600萬組能在90分鐘內檢出2019冠狀病毒疾病的篩檢組。這些篩檢組將提供給全英國的醫院、療養院以及實驗室。

根據路透社報導，英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）指出，即將被發放的篩檢組中有580萬組是利用去氧核醣核酸（DNA）測試，45萬組是利用試紙測試。這兩種檢測方式都不需要經由衛生專業人員採驗，讓檢驗過程更迅速便捷。由於流感和新冠肺炎的病徵類似，而冬季又是流感高峰期；倘若疫情持續至冬季，可以辨別流感與新冠肺炎的篩檢對於疫情控制而言更為重要。迅速的篩檢結果能讓醫護人員對症下藥，病患也可以遵照正確指示來保護自己和他人，讓疫情在短時間內受控。

此外，英國也積極研發疫苗，在競相尋找新冠肺炎疫苗的國家中更是位居前列。牛津大學實驗室已與英國藥廠合作生產出候選疫苗。研究人員目前正針對該疫苗的功效與安全性進行臨床測試，英國政府先下手為強，下訂了1億支疫苗。據英國在台辦事處透露，英國政府十分看好此疫苗的研發，還投注了8400萬英鎊（約台幣32億元），充當疫苗的研究經費。

目前歐洲的新冠肺炎感染率有回升的趨勢，第二波疫情恐怕重捲歐洲。英國政府當機立斷，日前已對西班牙、比利時和盧森堡實施隔離措施，更預告會針對更多歐洲國家加強邊境管制等檢疫措施。英國統計局在7月底分析，英國與 21 個歐洲國家相比是疫情期間染疫死亡率最高的國家。

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