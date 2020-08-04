走路聽音樂撞車！16歲男遭「耳機爆頭」　頭破8公分大洞

▲男子因為在路上戴著耳機，導致發生車禍。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名16歲少年過馬路時因為戴耳機聽音樂，而沒有查覺來車慘被撞傷，更令人意外的是，耳機受到重大衝擊後，竟然在他頭骨撞出一個近8公分的大洞，他的母親近來po出血淋淋的耳機照片，希望能提醒喜歡戴著耳機的年輕人多加小心。

這起事故6月25日發生在懷特島郡(Isle of Wight)的萊克(Lake)，16歲少年埃利斯(Harrison Ellis)在前往與朋友碰面的路上時，因為戴著耳機聽音樂不幸發生車禍，導致頭部、臉部、肘部、肩膀等處均嚴重受傷，頭骨還被耳機撞出一個大洞，事發後人便一直在加護病房中接受治療。

埃利斯的母親琳茲(Linzy Ellis)近來分享兒子事故照片，雖然感激兒子還能活著非常幸運，仍希望能提醒大眾走在路上時不要一直戴著耳機，「兒子就是因為太關注手機簡訊以及音樂，才會完全沒有警覺到街上狀況，我不希望再有任何家庭遇到類似的事」。而埃利斯的耳機幸好沒有傷到腦部，頭部雖然有出血但沒有併發後遺症，目前復原情況良好。

Mum's powerful warning after teen son hit by car while wearing earphones https://t.co/kj9RkQDUHO pic.twitter.com/WvQlyQ6hec — Daily Mirror (@DailyMirror) August 1, 2020

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