東亞市長第一人　台中市長盧秀燕獲頒2020世界NGO日榮譽勳章

▲台中市長盧秀燕獲頒2020世界NGO日榮譽勳章，是東亞市長第一人。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「2020世界NGO日榮譽勳章」名單揭曉，台中市長盧秀燕因為推動公民社會與非政府組織有傑出表現，成為東亞國家中首位獲頒榮譽勳章的市長，盧除感謝市府同仁奉獻外，也歸功於許多非政府組織參與市政工作，期盼持續合作，打造幸福台中，NGO今年2月頒發全球兩座市長獎及一座個人獎，預計11日舉行頒獎儀式。

世界NGO日創辦人Marcis Liors Skadmanis表示，1980年以來，台灣的非政府組織蓬勃發展，台中市有3900多個非政府組織，這些組織在台中市提供服務，扮演重要角色，盧市長當選以來，秉承相同理念，繼續推動非政府組織工作事務，世界NGO日根據盧市長的重要工作和成就，決定頒發「2020世界NGO日榮譽勳章」。

▲▼台中市長盧秀燕獲頒2020世界NGO日榮譽勳章和獎狀。

Marcis Liors Skadmanis指出，在盧市長領導下，市府已建立當地與國際非政府組織的據點及平台，例如，今年2月中舉辦的第31屆台灣燈會，市府就動員大約5千名當地與國際志工，為台灣、台中的非政府組織和公民社會做出努力。

社會局表示，盧市長上任後，建立當地與國際非政府組織的據點及平台，鼓勵非政府組織參加各種國際交流計劃，促進外交。

2010年波羅的海非政府組織論壇上，12個成員國正式承認世界NGO日；2014年2月27日，歐盟、北歐理事會、聯合國、聯合國教科文組織、數百個非政府組織及國際領袖齊聚芬蘭，共同見證慶祝國際NGO日成立。

世界NGO為表彰在公民社會和非營利部門工作中發揮重要角色，或讓民眾更認識世界NGO日的市長和非政府組織領導人，決定從2020年開始，在每年NGO日（2月27日）頒予榮譽勳章，今年因為疫情關係，直到英國解除封鎖，榮譽勳章最近才運抵台中，預計11日將舉行受獎儀式。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來