5種密閉場所恢復實名制　盧秀燕主張：全面普篩外籍人士

▲▼台中市長盧秀燕主持旭光國小校舍動工典禮時建議中央，全面普篩外籍人士。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣近日新增多名境外移入新冠肺炎確診個案，台中市長盧秀燕3日表示，市府防疫不鬆懈，預計本週針對電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等5種場所，啟動「戴口罩及實名制檢查專案」，並且和新北市長侯友宜同樣主張，全面加強普篩外籍人士，力求將疫情阻絕於境外。

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位在烏日區高鐵重劃區內的旭光國小，近年來周邊建設蓬勃發展，就學人數激增，現有教室數量不足，市府編列1億9千萬增建第二期校舍，新增33間教室，預計2022年8月完工，盧秀燕3日出席動土典禮，期盼藉由全力新建校舍，持續辦好教育，造福更多學子。

至於中央流行疫情指揮中心日前所宣布的最新口罩政策，盧秀燕說，市府第一波啟動檢查專案，將先針對5種場所執行，寧願過度戒備、超前部署，也不能因為台中、台灣相對安全就疏忽。

此外，案469、比利時籍染疫工程師來台期間，主要在彰化、台北兩地活動，也曾短暫到訪宜蘭與台中，盧強調，此人工作及住宿地點不在台中，但曾有1天到過台中兩家酒吧，市府都已加強消毒，酒吧也已配合歇業，請市民不用過度恐慌。

盧提到，近期確診的案例多為境外移入的外籍人士，雖然外籍人士在自己國家有做篩檢工作，但確定的染疫地點尚有疑慮，曾在台中活動的比利時籍染疫工程師就是其中一個例子，因此她與新北市長侯友宜同樣主張「全面加強普篩」，力求讓疫情阻絕於境外。

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