女大生進入可可西里禁區剩白骨　高原野生動物樂園藏殺機

▲ 可可西里無人區被稱為「生命的禁地」。（圖／翻攝自中新網）

記者謝欣辰／綜合報導

南京航空大學24歲黃姓女大生今年7月前往青海旅遊失蹤，經20多天後，在可可西里無人區找到部分遺骸。可可西里號稱是「文青聖地」，位於青藏高原的中部，西藏羌塘至青海省玉樹州治多縣西部上下，有一塊被各國學者和專家稱為「生命的禁區」的地方，這裡便是羌塘無人區—可可西里無人區。

綜合陸媒報導，可可西里無人區總面積4.5萬平方公里，它位於青海省西南部的玉樹藏族自治州境內，平均海拔在4600米以上，也是最後一塊保留著原始狀態的自然之地。可可西里火山群林立，而且發育特徵豐富。這些火山群與冰川、湖泊、沼澤和溪流等相互映襯，形成了世界上罕見的特殊高原風景幾乎荒無人煙。歷史上，曾經有一些人去探險，但不是缺糧食，就是迷失方向，幾乎很少有人生還；久而久之，「無人區」在人們的印象中，是一個荒涼、恐怖的世界。

可可西里與新疆的羅布泊、羌塘、阿爾金山同為中國四大無人區之一，也是世界第三大無人區。可可西里位於青藏高原腹地，總面積約24萬平方公里，是中國最大、海拔最高、最神祕的死亡地帶，也是青藏高原上最大的高寒地帶。整個可可西里平均在海拔5000公尺左右，氣候乾燥寒冷，嚴重缺氧和缺淡水，環境險惡，令人望而生畏。

▲出沒可可西里的野狼 。（圖／翻攝自中新網）

▲紅外線相機在可可西里捕捉到的雪豹 。（圖／翻攝自中新網）

可可西里是目前世界原始生態環境保存得最完美的地區之一，因處於高海拔高寒地區而成為人類的生命禁區，然而卻成為高原野生動物的樂園。已知的哺乳類動物有30種，隸屬於5目12科20屬；鳥類有56種，隸屬10目22科；除了有野犛牛、藏羚羊、野驢、白唇鹿等青藏高原上特有的野生動物，也有狼、棕熊、雪豹等獵食者！

現代城市人的個體戰鬥力可能僅相當於一隻中型犬，體力單薄的女孩子戰鬥力甚至還要弱於小型犬，即使是一個有組織的團隊，深入可可西里無人區都是非常危險的行為。