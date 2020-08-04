與男友吵架...正妹隔天獨遊「西雙版納」消失24天！網爆3結局：最壞的那種

▲李倩月外形靚麗。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

一個人說走就走的旅行，聽起來浪漫，但其實暗藏風險，繼四川24歲黃姓女大生獨遊青海遇難後，江蘇南京剛大學畢業的女生李倩月也失蹤了。她上月8日與同居男友吵架後，隔天獨自前往雲南西雙版納州散心，然而卻人間蒸發24天，生死未卜。

▲林倩月失蹤前的監視器畫面。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，李倩月今年7月畢業，失蹤前與洪姓男友居住在南京一處小區內，她上月8日與男友發生激烈爭吵後，第二天上午離家出走，其後下落不明。洪男多番聯繫不果後，隨即通知李倩月父親，但詢問了女兒的同學、友人，都找不到女兒下落，只好報警求助。

警方翻查紀錄後，發現李倩月上月9日乘坐航班抵達昆明，又從昆明轉飛景洪，當晚9時許曾經過猛海縣興海檢查站，其後再無線索。

▲家屬認為李倩月十分理性，不會特別情緒化。（圖／翻攝自微博）

女大生的表哥透露，李倩月性格開朗外向，但十分理性，不會特別情緒化，對自己的人生很有規劃，不會是想不開的人。李父也認為女兒性格積極樂觀，從來沒有出現過突然與家人失聯的情況，而且女兒失蹤那天還與妻子微信聊天，說自己很忙。

目前南京刑警已經在調查處置該事件。警方介紹，家屬7月13日報案後，公安局成立了工作專班，把查詢到的失聯女孩的行蹤軌跡和相關線索提供給了雲南警方。雲南省公安廳新聞辦3日表示，西雙版納州警方已介入調查該事件，目前正在加緊辦理，有進一步消息會及時通報。

▲在可可西里發現黃姓女大生部分遺骸。（圖／翻攝自紅星新聞）

由於近日才發生四川女大生闖「無人禁區」可可西里死亡的悲劇，李倩月相似的失蹤再度引發網友熱議，「 前幾年去那邊出差，一個當地的地接小夥在車上洋洋得意的給我講述怎麼哄騙來旅遊的小女生」、「天呐，猛海已經在邊境上了，我一個雲南人也就去過一次……那邊有很多販毒的…」。

有網友分析失蹤的3種可能，「從她的行程來看，目的性很明確。一般來旅遊都是把景洪市作為中轉站，但是她晚上的飛機到景洪機場，立馬去了猛海方向（這個興海檢查站會檢查客運車和外地牌照私家車），說明她是有預定行程的。1、去猛海禪修（不太可能）；2、去見網友；3、被騙去緬甸賭博或者黑工」、「其實失蹤無非就三種可能吧，要麼躲人 ，要麼被綁，要麼去世。一個人出去了這麼久，任何人都聯繫不到，感覺已經發生了最壞的那種可能了吧！」。

也有不少人感慨，「女孩子一個人在外地真的要學會保護自己，要敬畏生命，更要敬畏自然。想想在乎自己的人，不要一味去冒險」、「所以到底有沒有人管一下那種價值觀扭曲的軟文，什麼洗滌心靈，說走就走，一生一定會去一次」。

►可當噴霧、濕敷，用途超多