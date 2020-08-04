假冒「通訊管理局」官員詐大陸民眾　警破門攻堅狼狽趴地

記者洪正達／高雄報導

詐騙案件實在層出不窮！刑事局南打中心在日前接獲線報，指出有詐騙集團假冒「通訊管理局」撥打給大陸民眾，威脅若不繳納罰金就通報公安，專案小組成立後查出詐騙機房就在鼓山區，上個月23日發起攻堅將所有成員逮捕，上一秒還威風凜凜的「官員」，下秒就遭霹靂小組按趴在地。

▲假扮通訊局官員的集團成員遭警方按趴在地。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，由於中國官方對於網路管控相當嚴格，加上在大數據收集下，官方系統都會為民眾打分數，詐騙集團就是利用這點恐懼心理，假冒省級「通訊管理局」官員，再利用VoIP網路電話撥給民眾，並警告對方手機門號已發送大量垃圾簡訊，若不繳納罰金就會通報公安，若聽見對方上當，就會轉往另一線機房進行撥款事宜，直到被警方查獲為止，得手金額已超過200萬台幣。

▲警方對詐騙機房發起攻堅。（圖／記者洪正達翻攝）

▲詐騙集團成員全部落網。（圖／記者洪正達翻攝）

警方表示，詐騙集團旗下的2間機房6月才成立，但相關情資早已被專案小組掌握，7月23日見時機成熟，對位於鼓山區的機房發起攻堅，除了查獲大批電腦、無線網路基地台、筆電、數十支手機外，並帶回11人偵訊，訊後依詐欺、組織犯罪等罪名移送法辦。

▲詐騙集團利用恐懼心理詐欺大陸民眾。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方查獲手機、筆電、電腦等證物。（圖／記者洪正達翻攝）