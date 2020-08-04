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女大生闖可可西里「無人禁區」只剩遺骸！　搜救隊員揭露死因

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記者邱茀濱／綜合報導

四川24歲的黃姓女大生，7月初前往青海旅遊時失蹤，經20多天的追查，終於在可可西里無人區被發現，但可怕的竟是只剩下「人體骨骼組織」。警方事後經DNA比對，確認是失蹤的女大生遺骸，並初步排除他殺。目前，海西州藍天應急救援中心理事長謝文淋透露了最新進度，黃女應該是先自殺，才被動物攻擊。

綜合陸媒報導，黃女疑似因延畢而心情不佳，7月5日獨自從南京搭火車到青海格爾木，過兩天又坐計程車到可可西里，並告訴運將，她有帶帳篷，準備住在可可西里。7月13日，黃女在往西藏方向的高速公路上刷了身分證，就再也沒有消息。

▲▼女大生失聯。（圖／翻攝《網易視頻》）

▲女大生失聯。（圖／翻攝《網易視頻》）

失蹤的消息傳出後，瞬間引發廣大網友的關注，謝文淋隨即和9名隊員組成搜救隊，自7月27日開始進入無人區，耗費了4天、搜索範圍超過1000平方公里，最後在7月30日19點40分在清水河南側無人區發現「人體骨骼組織」，並在附近找到黃女的身分證、學生證及隨身物品。

搜救隊雖然順利找到黃女，並收到死者家屬送上的一面錦旗，但謝文淋卻難過地說，「說真的，這面錦旗太沉重了，我們寧可不要什麼錦旗、感謝，只要女孩活著就好。」此外，他還透露，「女孩衣服上沒有血跡，應該是先結束了生命，後被動物攻擊。」

謝文淋還說，作為一名本地人，這些年他和隊員也常接到無人區的搜救任務，但中心救援費用大多由隊員們負擔，倖存者又寥寥無幾，「無人區的含氧量只有內地的一半不到，很容易發生高原反應，一旦冒險進入，很可能會在睡夢中醒不過來，所以想要在無人區找到失聯的生還者，無異於是大海撈針。」最後呼籲大家「不要擅自進入無人區」。

▲女大生遺骸於無人區找到。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲女大生遺骸於無人區找到。（圖／翻攝自紅星新聞）

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