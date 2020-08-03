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「我在國際機場放炸彈！」警白忙一場　他罹「思覺失調症」獲減刑

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高雄國際機場,小港機場,高雄小港機場。（圖／ETtoday資料照）

▲邵姓男子2018年間一日晚上，在速食店打110謊稱，自己在高雄國際機場放炸蛋。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／高雄報導

邵姓男子2018年間一日晚上，在速食店內撥打電話110謊稱，自己在高雄國際機場放炸彈。警方接到消息後，速出動警力前去逮人，直到最後才發現只是虛驚一場。由於邵男被鑑定患有思覺失調症屬實，高雄地院審結依法減輕刑度，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。全案仍可上訴。

邵男2018年11月24日晚間近8點許，在高雄某速食店內，使用行動電話向警報案說：「我在高雄國際機場放置炸彈」等語，以此方式散布危害飛安的訊息。苓雅分局凱旋路派出所接獲消息，馬上趕往速食店進行盤查，將邵男逮捕歸案，經詢問雖得知只是假報案，虛驚一場，但檢方訊後仍將邵男依民用航空法「散布不實訊息罪」送辦。

高雄地院審理時認為，邵男雖然沒有真的在機場放置爆裂物，但向警局亂報案的舉動，仍使員警出動戒備，甚至發動後續偵查，且倘若該訊息曝光，勢必也會對社會秩序與飛航安全維護造成不利影響。

不過，因邵男領患有思覺失調症，領有身障手冊，經送鑑定後，醫院推斷他案發當下有發病，精神障礙使他辨識行為及能力有顯著減低的狀態，對此，法官衡量邵男犯罪手段及行為嚴重性後，認為他短期內沒有再犯情形，裁定暫不需監護處分，審結減輕刑度判處拘役30日，得易科罰金3萬元。全案仍可上訴。

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高雄國際機場炸彈減刑精神疾病思覺失調

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