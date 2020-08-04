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影／21歲警遭撞腦死！摘除「5器官3組織」捐出　媽媽淚崩目送：你是媽咪的驕傲

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記者陳以昇、林昱萱、陳雕文／新北報導

新北市樹林分局21歲警員楊庭豪2日凌晨支援處理打架糾紛，途中遭17歲張姓無照騎士從側邊高速撞擊，送醫急救1天後仍被判定腦死，家屬心碎簽下器捐同意書…亞東醫院4日表示，楊員將捐出「5器官3組織」，估計超過10人受惠；家屬跟同仁下午1點多陪伴楊庭豪走最後一程，畫面令人鼻酸。

▲▼楊庭豪送進開刀房進行器官移植手術。（圖／記者陳以昇攝）

▲楊庭豪送進開刀房進行器官移植手術。（圖／記者陳以昇攝，下同）

此外，當楊庭豪從加護病房推出來時，其父母早已淚崩，分局長與同仁敬禮致意喊，「庭豪兄弟！謝謝你的大愛！」，而楊員的母親也忍不住淚崩，「你是媽咪的驕傲、你很勇敢、媽咪愛你」。

▲▼楊庭豪送進開刀房進行器官移植手術。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼楊庭豪送進開刀房進行器官移植手術。（圖／記者陳以昇攝）

楊庭豪是警專36期畢業，為家中獨子，生性獨立、孝順且充滿正義感，成為警察一直是他的志願。從警專畢業後，分發到新北市樹林警分局樹林派出所服務，10個月來受到警局長官與同事的愛戴…沒想到剛起步的「人民保母生涯」在2日遇上嚴重車禍！

▲▼楊庭豪送進開刀房進行器官移植手術。（圖／記者陳雕文攝）

▲家屬淚崩提到，楊員是他們心裡永遠的驕傲。（圖／記者陳雕文攝）

▲楊員具有正義感，家屬非常不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲楊庭豪深具正義感，家屬非常不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）

儘管急救後一度恢復呼吸，但後來仍不幸腦死，家屬心碎同意器捐；亞東醫院表示，「我們昨天（3日）下午5點40進行第一次腦幹功能測試，晚上10點20進行第二次腦幹功能測試，我們很確定，楊員沒有腦幹功能」亞東醫院也提到，「目前我們計畫下午2點，會把他送到開刀房進行手術，捐贈心臟、肺臟、腎臟、肝臟、角膜、胰臟、血管、瓣膜，受惠人超過10人以上。」

▲楊庭豪2日凌晨騎著警用機車外出執行勤務，不料卻遭無照少年撞飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲楊庭豪2日凌晨騎著警用機車外出執行勤務，不料卻遭無照少年高速撞上。（圖／記者陳以昇翻攝）

 

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