　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地表最古老沉船　希臘無人島開放2600年前水下遺址

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼佩里斯特拉（Peristera）沉船 。（圖／路透）

▲位於希臘的佩里斯特拉（Peristera）沉船將首度對外開放參觀，成為希臘首座水中博物館 。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

希臘阿洛尼索斯島附近的無人島「佩里斯特拉」（Peristera）第一座水下博物館於上週六（1日）開幕，該博物館位於海岸附近一艘古老沉船的遺址中，深度約30公尺。3日正式對外開放後，遊客就能夠自由深潛，近距離觀賞這艘沉沒於公元前5世紀的古船殘骸。

博物館由管轄該島的色薩利州長阿加拉斯托斯（Agorastos）與流行歌手薩基斯.魯瓦斯（Sakis Rouvas）共同潛入水中剪綵開幕，成為希臘首座水下博物館。州長表示，佩里斯特拉沉船與帕德嫩神廟同等重要，因為它是地球上可讓人潛入的最古老沉船。

根據《歐洲新聞網》報導，這艘古老沉船上發現載有約3,000至4,000瓶油罐，推測這些油罐被用於運輸葡萄酒，且按運載的數量評估，該沉船為一艘大船，應該是在穿越希臘北部哈爾基迪基島和斯科派洛斯島時，由於惡劣天氣沉沒，覆沒年代約在西元前425年左右。

▲▼佩里斯特拉（Peristera）沉船 。（圖／路透）

▲船上載有約3,000至4,000瓶油罐，推測為當時運輸葡萄酒所用 。（圖／路透）

一直以來，像這類的海底遺址都有嚴格的法律禁止民眾靠近，只有經認可的考古潛水員陪同才能進入這些沉船。但是在2005年，希臘政府修改了部分法條，以該國海底資產不受破壞的前提下，向潛水民眾開放了一些海域。而如今，希臘政府更進一步放寬限制，以吸引夏季遊客前來參觀。

希臘旅遊部門為避免遺址遭破壞，特別設置以太陽能和圖像辨識軟件運作的人工智能（AI）系統監控；此外，亦定期採用一款通過光度觸發的特殊鏡面擦拭器清理遺址。遊客除了可由當地導遊帶領，親自潛入水中觀賞外，也可在岸上透過虛擬技術來進行參觀。

▼佩里斯特拉沉船為90年代初一名漁民於水底近28米處發現。（圖／路透）

▲▼佩里斯特拉（Peristera）沉船 。（圖／路透）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
立委收賄案再創紀錄！8人被留置4晚　李恆隆坦承付立委2870
隋棠揭「女童遭叔姪侵犯」！屏東教處發文槓　2負責人懲處出爐
癌症早期警訊Top10！　專家曝「6大族群」很危險
快訊／恭喜！柯有倫老婆生了　迎愛女PO一家三口合照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本2隻狗狗驗出「新冠病毒陽性」　當事公司僱員、寵物全部送檢

地表最古老沉船　希臘無人島開放2600年前水下遺址

封殺抖音下場？川普造勢冷清　被報復性「取票不出席」

快訊／宣布互設代表處後　傳索馬利蘭考慮「承認台灣」

馬斯克稱「金字塔是外星人建的」　慘遭埃及學者洗臉

南韓4成外配慘遭家暴！　越南新娘被夫「狠刺數十刀後棄屍」

東京新增258例　小池呼籲居酒屋、KTV 22點前關門

泰紅牛富三代酒駕「開法拉利撞死警察」　目擊證人離奇車禍亡

海明威經典著作爆「錯誤至少上百個」！　研究：不是他的錯

慘死馬尼拉近郊民房！家政夫驚見女雇主遭「手腳反綁+毛巾塞口」

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

日本2隻狗狗驗出「新冠病毒陽性」　當事公司僱員、寵物全部送檢

地表最古老沉船　希臘無人島開放2600年前水下遺址

封殺抖音下場？川普造勢冷清　被報復性「取票不出席」

快訊／宣布互設代表處後　傳索馬利蘭考慮「承認台灣」

馬斯克稱「金字塔是外星人建的」　慘遭埃及學者洗臉

南韓4成外配慘遭家暴！　越南新娘被夫「狠刺數十刀後棄屍」

東京新增258例　小池呼籲居酒屋、KTV 22點前關門

泰紅牛富三代酒駕「開法拉利撞死警察」　目擊證人離奇車禍亡

海明威經典著作爆「錯誤至少上百個」！　研究：不是他的錯

慘死馬尼拉近郊民房！家政夫驚見女雇主遭「手腳反綁+毛巾塞口」

簽證剩3天到期！陸駐美記者將被迫離境？胡錫進嗆：爆媒體戰美國會很難受

高雄新開飯店「JOHO HOTEL」即起試營運　免費享職人管家客製行程、下午茶

桃園「牽手泰泰國文化協會」成立　孫莉安榮任理事長

野生陳美鳳現身台南！　穿薄紗透視褲「纖細美腿」被看光

台電雲林區處父親節前夕　溫馨送暖家扶中心做公益

扯爆！轉降桃機旅客遭「軟禁機上4小時」　陳玉珍痛批：腦袋進水

KINAZ換「查理布朗」當主角　每款都太犯規！網紅洗版包款是這間

水利處員工遭捲機器「屍首分離」慘死　曾PO父子合照：再多辛苦都欣慰

《大學生》林舒語老公日本創業慘賠7位數！　存款歸零+欠債…5年婚現況曝光

單親不苦情／女兒嘆畢典沒人捧場　媽扮冰雪安娜給驚喜

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

國際熱門新聞

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

生吞少年！4.7米巨鱷剖肚驚見殘肢

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

家藏古文物　甚至有3000年前珠寶

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

17歲女殺2親人　萬人連署求輕判

富三代酒駕撞死警察　證人8年後離奇車禍亡

北韓軍官「三人行」拍淫片遭活逮...判死刑！

大五男誆要交「木乃伊論文」　他慘遭綑綁成柱狀體後性侵

性奴揭安德魯王子愛「色情按摩」：每天好幾次

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

即／傳索馬利蘭考慮「承認台灣」

眼鏡蛇鑽進牛仔褲　男站7小時不敢動

女律師染新冠後更換整個肺部

更多熱門

相關新聞

德外交大臣呼籲歐盟團結抗中

德外交大臣呼籲歐盟團結抗中

德國歐洲事務大臣麥克‧羅斯 （Michael Roth）為應對來自中國的巨大壓力，呼籲歐盟應該團結一致，守護基本人權價值，並在德國雜誌《明鏡周刊》（Der Spiegel）發表文章中提到，在香港經歷人權運動後，歐盟與中國間將「不會再有」一如往常的交流，鼓勵歐盟諸國不要畏於打響對中國的號角。

希臘野火「死神式狂燒」260消防員＋20飛機滅火

希臘野火「死神式狂燒」260消防員＋20飛機滅火

希臘野火直逼「軍營火藥庫」沿海村莊急撤

希臘野火直逼「軍營火藥庫」沿海村莊急撤

她詭異留「救命」訊息失蹤　5天後成無髮無眼屍

她詭異留「救命」訊息失蹤　5天後成無髮無眼屍

班機被取消　男騎單車48天回國

班機被取消　男騎單車48天回國

關鍵字：

希臘水下博物館佩里斯特拉Peristera

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

「信義區地下室」市值10億卻荒廢　內情曝光

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面