綠車在跟蹤我！她詭異留「救命」訊息失蹤　5天後海浪打上「無髮無眼屍」3兒崩潰

▲女子失蹤5天遭海浪打上岸，屍況慘。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

2009年希臘發生一起恐怖的命案，一名母親在發送一封求救訊息後人間蒸發，直到被孩子們發現時，竟是因為被海浪沖上岸，沒有頭髮、鼻樑斷裂、眼球失蹤的恐怖遺體，至今此案件尚未被偵破，女子的三個孩子在11年之後並未放棄追求真相，因為「母親本身就很怕水」，認為不可能會在夜晚靠近水邊，希望可以有真相大白的一日。

根據英國《每日星報》報導，2009年一名53歲、育有3個孩子的母親漢倫（Jean Hanlon）從英國搬到希臘克里特，她的孩子同樣都在希臘工作，一家人各自都找到喜歡的工作，漢倫做過導遊、餐廳、酒吧，認識不少希臘、英國的朋友，卻沒想到人生悲劇就要開始。

在案發當天，漢倫早上還在日記上記錄自己的一天，「因為下了一場雷雨，所以起的很早，洗了衣服之後去散步了」，然而在日記下半段卻再也無法被記載，根據當天接觸漢倫的人，首先是一位在商店工作的朋友，漢倫發現「自己被一台綠色汽車跟蹤」；之後漢倫出了門去了一家餐廳，詢問是否短期工作可以做，並且和老闆小酌了一會。

餐廳老闆馬卡基司（Yiannis Markakis）表示，「漢倫看起來有點焦慮，酒沒喝完就走了，感覺是要去什麼地方」。漢倫的通話紀錄顯示，當天稍晚她給一位朋友打了電話，表示自己在伊拉克里歐（Heraklion）跟另位朋友喝咖啡。但卻在半小時後，這位朋友收到漢倫一條簡訊僅寫著「救命」！

友人當下再度撥了電話給漢倫，漢倫卻又說「沒事，都很好」，朋友決定上床休息，卻也錯過了後來漢倫打的最後電話。直到隔日，漢倫並位出現在工作地方，於是大家決定報警。直到兩天後，漢倫的兒子大衛、麥克、羅伯特才被告知母親失蹤5天，直到他們到克里特時，母親的遺體已經被海浪沖到岸上。

麥克表示，「直到認屍前，我們都還充滿希望」，但接著結果卻是讓人痛徹心扉，因為漢倫的遺體殘破不堪，沒了頭髮、鼻樑斷裂、沒有眼睛，死亡證明寫著「溺斃」，但麥克卻拒絕簽署死亡證明，堅稱「母親怕水，絕對不可能在夜晚靠近海邊」。就在9個月後，漢倫屍檢報告指出，她的脖子骨折、尾骨碎裂，生前有打鬥跡象。

警方當時找到嫌疑犯，但卻因為證據不足而不成立，直到去年該案件成為紀錄片得到了高度關注，近期再度重啟調查。麥克表示，「人們都希望我們放下好好生活，但媽媽就是我們的生活，不可能就這樣裝作沒事」。

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