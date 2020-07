3天通報72起！希臘野火「死神式狂燒」　村民被迫撤村…260消防員＋20飛機滅火

▲希臘傳出多起野火,其中科林斯的火勢較大。(圖/路透社下同)

記者陳亭伃/綜合報導

2019年巴西亞馬遜森林大火引發國際震驚,當時延燒多月造成大面積雨林消失、生態圈浩劫。適逢夏季,近期希臘出現嚴重森林大火,當局至今已經派出260名消防員、20架飛機協助滅火,然而火勢仍相當猛烈,遊客一哄而散的竄逃,火勢影片曝光令人相當震撼。

綜合外媒報導,希臘的夏季都皆會出現零星的森林火災,自22日以來當地已經通報72起火災,但大部分都迅速被撲滅。中南部城市科林斯(Corinth)附近村莊近兩日被迫下令撤離,因為當地森林爆發劇烈的火勢且無法控制,目前已經有260名消防員投入救援、1人受到輕傷。

▲當局派20架空中消防機撲滅火勢。

當地消防局長Stefanos Kolokouris表示,「科林斯的火勢已經有減弱的趨勢,但我們仍要確保火苗不會死灰復燃,否則可以將會造成更嚴重的傷亡」。

據悉,2018年在希臘雅典東部同樣也發生森林大火,當時相當嚴重造成102人喪生、2007年在希臘南部、中部也有夏季森林大火,造成80人死亡,因此消防局格外關注夏季的森林動態,以防小火苗造成不可收拾的地步。

▲260名消防員投入救災。

