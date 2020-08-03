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消波塊也能變網美海岸？他用五年為竹市拿下全球建築獎

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▲▼魚鱗天梯,新竹市,全球建築獎,網美海岸。（圖／新竹市政府提供）

▲魚鱗天梯改造前後。

圖、文／新竹市政府提供

如果你是在外打拼的新竹子弟，這幾年回到家鄉，第一個在你心中跳出的關鍵字一定是「新竹變好多！」走出火車站是氣度寬宏的大廣場，明亮的前後站地下道不再像童年記憶中的陰暗潮濕，走出去就是後站的新竹公園與新竹動物園，動物老朋友在無籠舍的新家看起來格外神采奕奕，據說連小英總統都是園內明星動物河馬樂樂的頭號粉絲。

搜尋新竹市近期最熱門的新聞，「打趴首都台北，全台薪資新竹第一高」、「全國最富里就在新竹市」，顯示這座科技之都生活水平水漲船高；另一則新聞則是新竹市的微笑水岸在全球卓越建設獎拿下銀獎，是台灣首次在該獎項的總合規劃類（master plan）獲獎。

獲獎的微笑水岸範圍偌大，從頭前溪南側（即新竹左岸）一路延伸到新竹南寮漁港，再向南沿著台灣海峽畫出17公里海岸線，總長27公里。

其中最有名的，就是在IG上近年最熱門的打卡景點「魚鱗天梯」，過去這裡是佈滿消波塊的尋常海岸，沒人想到有改變的可能，也沒人想到它也可以是賞海賞夕陽海岸階梯，才短短兩年，就一躍而成台灣西海岸的指標性景點。

新竹第一印象？林智堅自嘲：園區、宅男、城隍廟

翻開卓越建設獎的名單，獲獎者以民間單位作品居多，中央政府單位公共建設次之，再來才是六都，新竹市是唯一非六都、卻榜上有名的城市 。

在美感建築項目脫穎而出，與一般人對新竹的印象天差地遠，日前台灣設計展的開幕儀式上，連市長林智堅都自嘲，「問朋友對新竹的第一印象，大家都說科學園區、宅男、不然就是城隍廟小吃。」

▲▼魚鱗天梯,新竹市,全球建築獎,網美海岸。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅致詞。

但其實，新竹市公共建設得到國家級獎項，早已是座上常客，從2016年起就橫掃國家卓越建設獎項，它還吸引到全台建築頂尖人才，包括田中央與黃聲遠、邱文傑、龔書章、郭中端等，都來到這裡做設計，而只要是年輕建築師都知道，新竹市的公共建設設計是一定要爭取嘗試的標地，這座城市也成為新銳建築師競逐的場域。

在公部門掀起美感革命

何以小小的新竹市有此等磁吸效應？實驗大學建築設計系主任王俊雄曾以「新竹經驗」形容新竹市，「吸引一流規劃團隊的優良工作環境⋯⋯用心設計地方建設，台灣已有前宜蘭縣長陳定南，以高設計品質的公共建設營造觀光環境⋯⋯在我看來，新竹市今天似乎也走在相似的軌道上。」

深究「新竹經驗」的內涵，在市長林智堅進入市府的那一刻起，新竹市就刮了一波美感革命，小至辦公桌上的便條紙、大至百年古蹟火車站，無一不「設計」，但公共建築的美感革命陣痛期很長，革的不只是美感，還有制度與公務文化。

國內公共工程招標方式普遍以「低價起標」，對設計單位不利，公家機構過程中也時常干預設計，讓優秀建築師避之惟恐不及，林智堅先從制度著手，凡500萬以上景觀工程、1000萬以上其他各項工程，均採「評分及格最低標」，讓優質廠商留下，保障建設品質；當團隊同仁對設計理念提出質疑，他堅持「尊重專業」，親自居間建立起建築師與公務團隊的信任感。

▲▼魚鱗天梯,新竹市,全球建築獎,網美海岸。（圖／新竹市政府提供）

▲視察工程。

從制度著手，卓越建設大爆發

有了制度、改了文化、打好基礎，五年過去，從陣痛期中脫胎換骨，美感建設在新竹市「大爆發」，若以國家卓越建設獎獎項計算，這座45萬人的小城，已經有超過49座國家級建設，從海岸到市區，從校園到公園，深入每個城市角落，美好的公共建設與基礎設施已經成為新竹日常。

只因林智堅生在新竹、長在新竹，不甘願家鄉潛力無窮，多年來卻被只被看作「被路過的城市」，正如他日前在總統府獲表揚時所說，「要為新竹市留下值得驕傲的東西。」

▲▼魚鱗天梯,新竹市,全球建築獎,網美海岸。（圖／新竹市政府提供）

▲香山溼地賞蟹步道。

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