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重振百年風城美學！SDA設計大賞新竹市入選11項成大贏家　市長林智堅獲「年度時人」獎

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▲▼2020 SDA 設計大賞，新竹市長林志堅獲頒年度時人大賞。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年的BEST 100新竹市一共入選11項，堪稱本年度大滿貫得主及最大亮點，新竹市長林智堅更榮獲「年度時人」獎項，（圖／記者湯興漢攝）

地方中心／綜合報導

你有發現，新竹市最近變得很不一樣嗎？11日舉辦的《Shopping Design》2020台灣設計BEST 100頒獎典禮中，新竹市長林智堅榮獲「年度時人」獎項，在過去幾年他率領市府攜手設計團隊，將新竹市立動物園、州廳公廁大改造，從公私部門一起翻轉新竹印象，更在近期舉辦好評不斷的2020台灣設計展，被譽為「重振風城百年文化」重要推手，成為今年唯一獲獎的縣市首長。

行政處表示，「Shopping Design設計採買誌」是華文圈頗具影響力的設計與生活風格平台，從2012年開始推出「Taiwan Design Best 100」企劃，9年來精選台灣年度最具代表性和影響力人事物，見證台灣各領域的創意實踐。在不斷變動的今年，BEST 100評選以「我們需要的設計」為題，看見設計能量開創的生活與價值可能性。

▼林智堅市長在城市治理上的成果，為新世代生活提出不同的價值與可能性。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2020 SDA 設計大賞，新竹市長林志堅獲頒年度時人大賞。（圖／記者湯興漢攝）

林智堅市長上任後，致力將美學融入日常生活，建立「重大建設會報」機制並親自主持，每周一召集產、官、學各方專家齊聚，討論設計與工程進度。在本年度BEST 100中，與新竹市政建設直接相關的人物、活動、建築就囊括五項大獎，其他也有各領域的傑出人物及單位，在不同角落一起努力改造新竹，徹底將美學概念融入新竹的各處。

對此，大家印象最深刻的莫過於近日剛落幕的2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，帶領大家登入城市並觀看食衣住行各面向的特色，由卵形工作室打造的主視覺因為獨特色彩、動態與科技設計，獲得「年度設計」獎項。林智堅表示，2020台灣設計展是新竹市從民國71年升格以後，最受矚目、創下參訪人次最高峰的活動，在11天的展期中，一共有280萬人次共襄盛舉，打破新竹市活動紀錄。整個設計展以整個新竹作為展場，利用設計、文創結合地方產業帶動商機，更無形中鼓勵許多青年返鄉創業。

▼2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將新竹各著名地標結合科技設計，展露出不同的風城情懷。

▲▼2020台灣設計展夜間限定表演。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2020台灣設計展夜間限定表演。（圖／記者湯興漢攝）

另一大看點則是由邱文傑建築師事務所和AxB建築工作室聯手改造，在2019年重新開幕的「新竹市立動物園」。創立於1936年的新竹市立動物園是台灣原址現存歷史最悠久的動物園，陪伴許多新竹人共度成長的美好回憶，最終以「打造沒有籠子的動物園」，並保留老樹種和大象門，讓這座全台歷史最悠久的動物園，變身友善動物又富有生命教育意義的園區，獲得BEST 100「年度建築空間規劃」獎。

此外，重視細節的林智堅市長表示，希望從日常生活空間來提升城市印象，於是開始推動公廁改造計畫。像是今年二月啟用的新竹州廳廁所，就由工二建築設計團隊操刀大走藝文風，空間明亮舒適，配色及設計與原本就是古蹟的新竹州廳外牆的紅磚、磨石子地坪相呼應，復古紅色的牆面增添了廁所不同的質感，顛覆民眾對公廁老舊不乾淨的刻板印象，與動物園雙雙獲得「年度建築空間規劃」獎。

▼新竹市動物園大翻新獲得BEST 100「年度建築空間規劃」獎項。（資料照／記者彭懷玉攝）

▲新竹市立動物園,新竹動物園,河馬樂樂,雙胞胎老虎六福,來福,馬來熊,森林食堂。（圖／記者彭懷玉攝）

林智堅市長曾說，「工程打開圍籬那一刻，就是帶給市民驚喜的開始」，他希望新竹不再是一座被路過的城市，而是除了米粉、摃丸、花生醬外，屬於百年文化的「美」也能被全台灣看見。對此，主辦單位Shopping Design則表示，「年度時人」得獎者們與時代站在一起，甚至跑得比時代更前面一些些，在疫情綑綁許多事情的2020年，他們的進化與能量並沒有因此消減，反而更加突破與亮眼。林智堅市長在城市治理上的成果，為新世代生活提出不同的價值與可能性，也是標記2020這一年的重要事件。

▲▼2020 SDA 設計大賞，新竹市長林志堅獲頒年度時人大賞。（圖／記者湯興漢攝）

2020台灣設計BEST 100 新竹市得獎名單：

《年度時人》
•新竹市長 林智堅｜重振風城百年文化的美學改造
•吳庭安｜將循環經濟具象化為有感行動
《年度設計》
•「2020台灣設計展」主視覺設計｜動起來更瞎趴
•新竹火車站 微改造｜回歸空間氣質的車站微整形
《年度概念展覽活動》
•「2020 台灣設計展—Check in 新竹」總策展｜新潮老派共寫城市記憶
•Ｏ循環設計展 THE LOOP｜用色彩敘述的循環故事
《年度在地文化推廣貢獻》
•見域 CitiLens｜打開一扇認識新竹的窗
《年度建築空間規劃》
•新竹動物園再生計畫｜讓城市裡的美好記憶能夠世代延續
•交大候車亭「輕重之間・層次串構」｜與校園相融的減法建築美學
•新竹州廳盥洗空間新生計畫｜與古蹟共處的公廁改造
《年度社會關懷友善環境》
•春室 Glass Studio + The POOL｜既是重生也是新生的回收玻璃新紀元

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