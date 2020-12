重振百年風城美學！SDA設計大賞新竹市入選11項成大贏家　市長林智堅獲「年度時人」獎

▲今年的BEST 100新竹市一共入選11項,堪稱本年度大滿貫得主及最大亮點,新竹市長林智堅更榮獲「年度時人」獎項,(圖/記者湯興漢攝)

地方中心/綜合報導

你有發現,新竹市最近變得很不一樣嗎?11日舉辦的《Shopping Design》2020台灣設計BEST 100頒獎典禮中,新竹市長林智堅榮獲「年度時人」獎項,在過去幾年他率領市府攜手設計團隊,將新竹市立動物園、州廳公廁大改造,從公私部門一起翻轉新竹印象,更在近期舉辦好評不斷的2020台灣設計展,被譽為「重振風城百年文化」重要推手,成為今年唯一獲獎的縣市首長。

行政處表示,「Shopping Design設計採買誌」是華文圈頗具影響力的設計與生活風格平台,從2012年開始推出「Taiwan Design Best 100」企劃,9年來精選台灣年度最具代表性和影響力人事物,見證台灣各領域的創意實踐。在不斷變動的今年,BEST 100評選以「我們需要的設計」為題,看見設計能量開創的生活與價值可能性。

▼林智堅市長在城市治理上的成果,為新世代生活提出不同的價值與可能性。(圖/記者湯興漢攝)

林智堅市長上任後,致力將美學融入日常生活,建立「重大建設會報」機制並親自主持,每周一召集產、官、學各方專家齊聚,討論設計與工程進度。在本年度BEST 100中,與新竹市政建設直接相關的人物、活動、建築就囊括五項大獎,其他也有各領域的傑出人物及單位,在不同角落一起努力改造新竹,徹底將美學概念融入新竹的各處。

對此,大家印象最深刻的莫過於近日剛落幕的2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」,帶領大家登入城市並觀看食衣住行各面向的特色,由卵形工作室打造的主視覺因為獨特色彩、動態與科技設計,獲得「年度設計」獎項。林智堅表示,2020台灣設計展是新竹市從民國71年升格以後,最受矚目、創下參訪人次最高峰的活動,在11天的展期中,一共有280萬人次共襄盛舉,打破新竹市活動紀錄。整個設計展以整個新竹作為展場,利用設計、文創結合地方產業帶動商機,更無形中鼓勵許多青年返鄉創業。

▼2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」將新竹各著名地標結合科技設計,展露出不同的風城情懷。



另一大看點則是由邱文傑建築師事務所和AxB建築工作室聯手改造,在2019年重新開幕的「新竹市立動物園」。創立於1936年的新竹市立動物園是台灣原址現存歷史最悠久的動物園,陪伴許多新竹人共度成長的美好回憶,最終以「打造沒有籠子的動物園」,並保留老樹種和大象門,讓這座全台歷史最悠久的動物園,變身友善動物又富有生命教育意義的園區,獲得BEST 100「年度建築空間規劃」獎。

此外,重視細節的林智堅市長表示,希望從日常生活空間來提升城市印象,於是開始推動公廁改造計畫。像是今年二月啟用的新竹州廳廁所,就由工二建築設計團隊操刀大走藝文風,空間明亮舒適,配色及設計與原本就是古蹟的新竹州廳外牆的紅磚、磨石子地坪相呼應,復古紅色的牆面增添了廁所不同的質感,顛覆民眾對公廁老舊不乾淨的刻板印象,與動物園雙雙獲得「年度建築空間規劃」獎。

▼新竹市動物園大翻新獲得BEST 100「年度建築空間規劃」獎項。(資料照/記者彭懷玉攝)

林智堅市長曾說,「工程打開圍籬那一刻,就是帶給市民驚喜的開始」,他希望新竹不再是一座被路過的城市,而是除了米粉、摃丸、花生醬外,屬於百年文化的「美」也能被全台灣看見。對此,主辦單位Shopping Design則表示,「年度時人」得獎者們與時代站在一起,甚至跑得比時代更前面一些些,在疫情綑綁許多事情的2020年,他們的進化與能量並沒有因此消減,反而更加突破與亮眼。林智堅市長在城市治理上的成果,為新世代生活提出不同的價值與可能性,也是標記2020這一年的重要事件。

2020台灣設計BEST 100 新竹市得獎名單:



《年度時人》

•新竹市長 林智堅|重振風城百年文化的美學改造

•吳庭安|將循環經濟具象化為有感行動

《年度設計》

•「2020台灣設計展」主視覺設計|動起來更瞎趴

•新竹火車站 微改造|回歸空間氣質的車站微整形

《年度概念展覽活動》

•「2020 台灣設計展—Check in 新竹」總策展|新潮老派共寫城市記憶

•O循環設計展 THE LOOP|用色彩敘述的循環故事

《年度在地文化推廣貢獻》

•見域 CitiLens|打開一扇認識新竹的窗

《年度建築空間規劃》

•新竹動物園再生計畫|讓城市裡的美好記憶能夠世代延續

•交大候車亭「輕重之間・層次串構」|與校園相融的減法建築美學

•新竹州廳盥洗空間新生計畫|與古蹟共處的公廁改造

《年度社會關懷友善環境》

•春室 Glass Studio + The POOL|既是重生也是新生的回收玻璃新紀元