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高雄人衝來新竹聽！陳建名成立「新創扶植團隊」　每周免費諮詢

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陳建名,新竹市新創扶植團隊微型講座。（圖／陳俊宏翻攝）

▲陳建名在「建康服務處」舉辦微型講座，吸引滿場民眾。（圖／陳俊宏翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

為了不讓創業者「白做工」，新竹市議員、民進黨新竹市黨部主委陳建名號召年輕律師、記帳士、人力資源專家，合組新創扶植團隊「創罩力」，目標瞄準有心創業者，提供免費的法律、帳務、稅務、人力資源配置、聘用等諮詢服務，讓創業者快速掌握正確資訊，避免耗費無謂資源，創業美夢變惡夢。

陳建名說，現在有不少「竹科人」走上創業之路，舊城區也有許多年輕人投身餐飲、文創業，但創業過程往往缺乏法律、稅務帳務、人力聘用等基礎知識，常讓新創者不明不白蒙受損失，甚至灰心退出新創行列。

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▼陳建名和民眾分享心得。（圖／陳俊宏翻攝）

陳建名,新竹市新創扶植團隊微型講座。（圖／陳俊宏翻攝）

▼律師林家琪分享心得。（圖／陳俊宏翻攝）

陳建名,新竹市新創扶植團隊微型講座,律師林家琪。（圖／陳俊宏翻攝）

為了協助新創者，陳建名整合業界資源，即日起每周一下午2點至4點，由「創罩力」團隊駐點服務處（延平路一段332號），提供免費諮詢。

陳建名6日先以「微型講座」打頭陣，律師林家琪、記帳士林彥竹、人資趙君穎分別針對契約簽訂、商標、專利、著作權，以及稅籍登記、開立發票、報稅、記帳和人力配置、成本控管、資源連結等資訊，提供新創事業夥伴專業建議。另外，東門市場「珈琲夏特」創辦人小草、「建築師事務所」主持建築師曹登貴也到場分享創業經驗。

陳建名透露，活動透過網路報名，最遠有來自高雄、宜蘭的網友，讓他非常訝異。他強調，這是新竹市首次針對新創者所創立的服務團隊，未來會持續辦理講座、小聚，邀請成功創業者分享，誠摯邀請新創需求者前來解惑。

▼民眾擠爆「建康服務處」，專心聆聽講座。（圖／陳俊宏翻攝）

陳建名,新竹市新創扶植團隊微型講座。（圖／陳俊宏翻攝）

▼「微型講座」活動圓滿落幕。（圖／陳俊宏翻攝）

陳建名,新竹市新創扶植團隊微型講座。（圖／陳俊宏翻攝）

新創向前行，我們來罩你！ 新竹市的新創力相當可觀！ 不僅僅是科學園區從業者，三五好友離開公司後，憑自己學識經歷在車庫裡，在資通訊、科技產業中開創新局，我們發現，在這300年的古城中，餐飲服務、文化藝術、農漁、傳產，舉凡食衣住行育樂的產品...

陳建名發佈於 2020年11月26日 星期四
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