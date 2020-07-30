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「微笑水岸」獲全球獎項　總統接見林智堅肯定竹市團隊

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▲竹市微笑水岸獲全球獎項。（圖／新竹市政府提供）

▲ 總統蔡英文、新竹市長林智堅等獲獎縣市代表一同合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 簡舒祺／新竹報導

新竹市「微笑水岸」計畫獲全球卓越建設獎肯定，並打破台灣在全球卓越建設獎總合規劃類（master plan）獲獎紀錄。新竹市長林智堅今（30）日前進總統府，將此榮耀分享給蔡英文總統。蔡英文總統說，新竹改變或全球獎項代表城市改造成功，眾人有目共睹。林智堅市長感謝來自各單位的肯定，也感謝中央一直以來投入資源支持新竹市的公共建設。

蔡英文總統今與總統府秘書長蘇嘉全、政次花敬群等，一同接見全台獲獎代表，包含台南市市長黃偉哲、桃園市副市長李憲明及業界相關獲獎代表等。

蔡英文總統致詞表示，去年她在林智堅市長陪同下，訪問了獲獎的新竹漁港，在親子沙灘，和小朋友一起互動，最後在魚鱗天梯上拍照，見證新竹漁港整治的美麗蛻變。這次新竹市獲得全球卓越建設獎，代表了城市改造成功，大家有目共睹。

蔡英文總統補充，公共工程講求實用的年代，確實已經過去，人們對於居住需求，不僅要舒適安全，也要有良好的生活環境，和自然共生共融，期許所有獲獎者未來也能與政府共同努力，一起繼續打拚，讓臺灣的居住環境能夠越來越好。

林智堅市長致詞表示，感謝中央前瞻計畫讓地方政府有經費、資源、人力做更好的公共建設，「幾乎總統去過地標都獲獎」，總統還能對新竹漁人碼頭如數家珍，讓他備受感動。新竹市從2017年起獲獎6項，獲獎逐年升高，今年更獲獎15項，獲獎背後是很多人努力成果，感謝來自全台各地年輕建築好手近年一同參與新竹公共建設。

另外，林智堅市長說，他39歲起擔任新竹市長，為自己家鄉服務，他始終戰戰兢兢盼能「留下什麼」，他深信美好公共建設就是關鍵，公共建設除了翻轉城市，還能創造兩大價值，第一、帶給市民光榮感幸福感，第二、留下新竹經驗分享給其他地方政府，讓大家創造更美好生活環境。

新竹市自2017年起獲國家卓越建設獎6項肯定，自此連年成長，新竹漁港、新竹公園、隆恩圳、新竹綠園道、新竹車站周邊建設、關埔國小等都曾獲獎，獲肯定建設包含交通、校園、綠帶、民生設施等各面向。

今年更獲多達15項公共建設獲國家卓越建設獎，「微笑水岸」計畫更代表新竹市首次獲全球卓越建設獎肯定，新竹市民在家鄉就能夠享受「全球獎等級的建設」，由於其他獲全球獎項的多為六都，也讓新竹市的基礎建設與六都齊頭並進。

獲獎的新竹微笑水岸，林智堅市長投入累積逾31億打造出27公里長、串連新竹左岸、新竹漁人碼頭與17公里海岸線，翻轉過去「近水卻不親水」困境，兼顧生態自然、運動、觀光等多面向。新竹左岸係指頭前溪沿岸，市長林智堅以生態為優先改造河岸讓「荒地變綠地」，沿線還有柯子湖、溪埔子人工濕地公園、狗狗公園、滑板公園與棒壘球場以及南寮運動公園等景點。17公里海岸線沿線有港南運河公園、紅樹林公園、海山漁港、香山濕地與賞蟹步道、終點站南港站等，被網友喻為最美海岸線。

新竹漁人碼頭國際風箏廣場暨親子沙灘工程計畫今年拿下綜合成就獎，新竹市政府表示，過去新竹漁港面臨產業轉型、市民遊憩需求，新竹市政府利用在地資源幫漁港改頭換面，將過去漁港清淤土方再利用，填土做成風箏賽場、也將閒置的旅遊服務中心打造成親子沙灘，並利用景觀的手法，縫合海堤內外的環境斷點，讓海岸恢復自然，最後以階梯形臺階取代傳統的消波塊創造「魚鱗天梯」。

▲竹市微笑水岸獲全球獎項。（圖／新竹市政府提供）

▲蔡英文總統去年在新竹市長林智堅陪同下，在魚鱗天梯上自拍。（圖／新竹市政府提供）

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