台南4日起「室內不戴口罩將開罰」　黃偉哲：有2週宣導期

▲台南市長黃偉哲表示，為提前因應新冠肺炎疫情可能出現社區感染的情況，將要求台南市各事業單位、機關團體，室內必須配戴口罩或者保持社交安全距離，違反者將依防疫相關法令開罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，為提前因應新冠肺炎疫情可能出現社區感染的情況，8月4日開始，將要求台南市各事業單位、機關團體，凡是在室內場所，相關人員必須配戴口罩或者保持社交安全距離，將有2週宣導期，宣導過後違反者將先針對事業單位依防疫相關法令開罰。

黃偉哲表示，台灣的疫情由於10幾例的境外移入，導致國人或地方上的民眾有一些疑慮，為能夠確保安全的環境是最重要的，其他部分都在其次，所以市府經過跟中央疫情指揮中心稍微做討論，及中央也有報導說，台南市的戴口罩比率偏低，因此市府將要求在一些室內的場所戴口罩。



黃偉哲說，接下來在兩個禮拜的宣導期之後，市府就開始強制規定，如果違反，將依照中央疫情指揮中心及特別條例的規定來去做處罰，針對業者處罰。這個部分希望說大家還是要謹慎，因為許多專家提到，隨時有第二波疫情要來襲，事實上在台灣之外，許多國家也已經有第二波、第三波，甚至於很嚴重的疫情發生，所以說市府一方面呼籲中央，對於境外進來入境的旅客，不管是國人、還是商務客，一定要加強篩檢措施，加強防疫措施，第二個，對於我們國人，也希望說要做好自己的防疫措施，就是要戴口罩、保持社交距離。

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他指出，如果疫情再繼續嚴重的話，市府也要求一些娛樂場所，因為當初是逐步開放，市府將來要逆轉的話，也要逐步收緊防疫措施，就是說現在先要求勸導，接下來如果再不行就強制，然後接下來如果再不行的話，可能考慮對於一些娛樂場所要做高強度的限制，他希望說不要到那天，但是市府必須有未雨綢繆、超前部署的決心跟想法，這樣子才能確保市民朋友們的安全。

黃偉哲說，第一階段會要求所有室內場所能夠保持社交距離或者是戴口罩，這在兩個禮拜的勸導期之後就要求，那如果沒有辦法達到的話，市府會有強制規定來處分這些室內的場所，包括請他們一個禮拜的停業改善，或是相關的可能會做一些罰款的動作。所以這二個禮拜，一方面去持續觀察疫情的演變，一方面做一個宣導。

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