白宮抗疫專家：美疫情邁入新階段「傳染比過去更廣泛」

▲白宮冠狀病毒工作組應對協調員柏克斯（Deborah Birx）。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國白宮抗疫小組主要成員柏克斯（Deborah Birx）2日表示，美國正邁入疫情新階段，新冠病毒比年初首次流行石更加廣泛，「我們今天所看到的已經和3、4月時不同，更普遍了，疫情在鄉村和城市地區都有出現」，並強調應遵守問生建議，包括戴口罩及維持社交距離。

據CNN報導，柏克斯（Deborah Birx）在美國有線電視新聞網（CNN）節目美國國情（State of the Union）上表示，「對生活在鄉村地區的民眾而言，也無法免疫或不會受到病毒侵害。若您所在的鄉村或城市爆發疫情，又住在多代同堂的家庭中，甚至家裡有成員有併發症的話，真的應該考慮戴起口罩，假設自己染疫。」

柏克斯強調，疫情已經和過去有所不同，更廣泛地蔓延開來，在鄉村或城市地區都有案例，每個人都應遵守衛生建議，配戴口罩並維持社交距離，不過她並未提供未來死亡人數的預測，僅保守表示這將取決於目前疫情嚴峻的南部及西部各州對疫情的應對方式。

美國疾控中心發布的一項預測指出，到8月22日時，美國境內將有17.3萬人死於新冠肺炎。前食品及藥物管理局長史考特（Scott Gottlieb）則在7月曾警告，若不改善疫情發展方向，死亡人數可能會翻倍成長，至年底可能會有30萬人死亡。