　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮抗疫專家：美疫情邁入新階段「傳染比過去更廣泛」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白宮冠狀病毒工作組應對協調員比爾斯（Deborah Birx）。（圖／路透）

▲白宮冠狀病毒工作組應對協調員柏克斯（Deborah Birx）。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國白宮抗疫小組主要成員柏克斯（Deborah Birx）2日表示，美國正邁入疫情新階段，新冠病毒比年初首次流行石更加廣泛，「我們今天所看到的已經和3、4月時不同，更普遍了，疫情在鄉村和城市地區都有出現」，並強調應遵守問生建議，包括戴口罩及維持社交距離。

據CNN報導，柏克斯（Deborah Birx）在美國有線電視新聞網（CNN）節目美國國情（State of the Union）上表示，「對生活在鄉村地區的民眾而言，也無法免疫或不會受到病毒侵害。若您所在的鄉村或城市爆發疫情，又住在多代同堂的家庭中，甚至家裡有成員有併發症的話，真的應該考慮戴起口罩，假設自己染疫。」

柏克斯強調，疫情已經和過去有所不同，更廣泛地蔓延開來，在鄉村或城市地區都有案例，每個人都應遵守衛生建議，配戴口罩並維持社交距離，不過她並未提供未來死亡人數的預測，僅保守表示這將取決於目前疫情嚴峻的南部及西部各州對疫情的應對方式。

美國疾控中心發布的一項預測指出，到8月22日時，美國境內將有17.3萬人死於新冠肺炎。前食品及藥物管理局長史考特（Scott Gottlieb）則在7月曾警告，若不改善疫情發展方向，死亡人數可能會翻倍成長，至年底可能會有30萬人死亡。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
21歲警「腦幹失去功能」明拔管　她曝傷況：像豆腐掉地上，碎了
「祈求楊警官醒來」撞警少年背景曝！與單親媽生活　打工12hr
21歲警遭撞「預計明天拔管」　家屬簽器官捐贈同意書
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／路透：TikTok母公司「字節跳動」總部將從北京遷至倫敦！

德國媒體：前教宗本篤十六世病重 「非常虛弱」

工人維修狂聞詭譎香氛味…他殺2女「冷凍全屍」3年　蒼蠅飛繞外圍惹起疑

印度防中國「軟實力」輸出　卓對54所孔子學院開刀嚴審

挪威郵輪「阿蒙森號」40人確診　北極旅連2趟載300人…當局崩潰追接觸者！

睡前檢查彩券發現獨得4億元！　幸運男狂喜「先打電話給媽媽」

種子包裹也攻佔日本！部分種子「疑被處理過」　老翁險將100顆種庭院

【黃寶慧】慧眼看天下／美中報復性互關領事館 關係降歷史冰點！ 聶建中：產生斷交危機，戰爭風險恐提升！

白宮抗疫專家：美疫情邁入新階段「傳染比過去更廣泛」

自殺炸彈客「監獄門口」引爆！阿富汗百名囚犯狂逃　槍戰持續…至少13死

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

快訊／路透：TikTok母公司「字節跳動」總部將從北京遷至倫敦！

德國媒體：前教宗本篤十六世病重 「非常虛弱」

工人維修狂聞詭譎香氛味…他殺2女「冷凍全屍」3年　蒼蠅飛繞外圍惹起疑

印度防中國「軟實力」輸出　卓對54所孔子學院開刀嚴審

挪威郵輪「阿蒙森號」40人確診　北極旅連2趟載300人…當局崩潰追接觸者！

睡前檢查彩券發現獨得4億元！　幸運男狂喜「先打電話給媽媽」

種子包裹也攻佔日本！部分種子「疑被處理過」　老翁險將100顆種庭院

【黃寶慧】慧眼看天下／美中報復性互關領事館 關係降歷史冰點！ 聶建中：產生斷交危機，戰爭風險恐提升！

白宮抗疫專家：美疫情邁入新階段「傳染比過去更廣泛」

自殺炸彈客「監獄門口」引爆！阿富汗百名囚犯狂逃　槍戰持續…至少13死

整顆輪胎泡水中！淡水老街「店家拉下鐵門」整條大淹水　住家門前變小河

高中多元、分組選修課程增！教團憂老師人力不足會過勞

7月PMI、NMI皆上揚　中經院：景氣雖好轉但訂單能見度未明朗

5種密閉場所恢復實名制　盧秀燕主張：全面普篩外籍人士

哈格比開颱風眼「強度爆發逼近中颱」　環流雨帶甩雨下半天警戒區域曝

無照開貨車酒駕奪3命　桃園男讓小女友「懷孕產女」被起訴

隔離病床爆滿！　香港「200確診病患」苦等病房...同住家人成漏洞

納智捷7月銷量創上半年新高！URX 5+1樂活款化身品牌救世主

宋文華威廉波特成名　夢想的起源與展開現實距離　

快訊／路透：TikTok母公司「字節跳動」總部將從北京遷至倫敦！

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

國際熱門新聞

生吞少年！4.7米巨鱷剖肚驚見殘肢

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

家藏古文物　甚至有3000年前珠寶

17歲女殺2親人　萬人連署求輕判

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

北韓軍官「三人行」拍淫片遭活逮...判死刑！

性奴揭安德魯王子愛「色情按摩」：每天好幾次

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

眼鏡蛇鑽進牛仔褲　男站7小時不敢動

親戚殺光他一家6口　8歲童都慘死

印度「內政部長中鏢」　菲律賓頒更嚴禁令

「死亡醫生」剖100司機挖腎臟　殘屍全丟河裡餵鱷魚

大五男誆要交「木乃伊論文」　他慘遭綑綁成柱狀體後性侵

驚世婆婆大鬧婚禮...對新娘大吼：我兒最棒

更多熱門

相關新聞

張上淳：別因執著零確診忽略疫情控制

張上淳：別因執著零確診忽略疫情控制

比利時男子確診武漢 肺炎，感染源不明，各界對防疫政策質疑聲浪再起。病 毒專家張上淳今天呼籲，全民若追求零確診，邊境真的 很難放鬆，盼不要因新增1、2例，就忽略整體疫情控制 。

紙箱上有病毒　老闆放火燒超市

紙箱上有病毒　老闆放火燒超市

口罩工廠有內鬼！5員工偷A被抓包

口罩工廠有內鬼！5員工偷A被抓包

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！

疫情帶動！ATM月均預借現金增4成

疫情帶動！ATM月均預借現金增4成

關鍵字：

美國新冠肺炎Deborah Birx武漢肺炎北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面