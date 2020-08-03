河中出現一具鐵籠...清潔員一看嚇傻：有人！　警方調查「關鍵原因」排除他殺

▲河中撈起一名鐵籠中的男屍。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

江蘇太州市興姜河30日上午有名清潔工發現，河內有一具「被關在鐵籠中」的男性屍體，打撈遺體的影片在網路上流傳。當地警方調查後通報「初步排除他殺」，引起網友討論，而警方也再度通報關鍵原因。

江蘇泰州興化警方30日發佈通報表示，10時許接獲通報，國際商城西側橋下興姜河內發現一具男性屍體，經過現場勘察、法醫檢驗、調查走訪等工作，已查明死者為戴某某（男，46歲，興化市戶籍），初步排除他殺。

但由於男子遺體是在鐵籠中被發現，有現場民眾拍攝影片，籠子被打撈起來後，警方迅速用毯子遮起來。許多網友感到疑惑，所以是男子生前自己鑽進籠內的嗎。

警方31日再度通報，根據戴姓男子遺書內容，且其生前患有抑鬱症，曾15次就醫治療，多次透露出輕生念頭，鐵籠也是他自行到城區所訂製，還曾鑽進去測試容量，費用是用自己的微信支付，之後再租車到事發現場，過程有大量影片、人證。

死者於7月28日0時18分時打電話給在外地的好友「道別」，聊天超過半小時，期間透露「凌晨1點半必須自殺」，但未說出自己具體位置，好友最後也沒有報警。

而查閱現場監視器畫面，戴姓男子生前是獨自一人抵達事發現場，沒有他人尾隨、跟蹤；法醫檢驗沒有發現機械性損傷和中毒現象，所有生理反應符合生前溺水死亡特徵，因此排除他殺。死者親屬對戴男死因表示無異議。

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