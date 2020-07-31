立筊神跡後...七爺八爺暗訪出巡「除煞氣」　上千信眾舉火把跟隨點亮彰化城

▲七爺八爺暗訪遶境舉火把出發。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

庚子年彰化迎城隍活動從7月31日暗訪活動揭開序幕，傍晚已經有上千人齊聚在廟前，活動由彰邑城隍廟、茗山岩、白龍庵、彰山宮、彩鳳庵等5座寺廟及6將尊神、縣長王惠美扶神轎，分為5個角頭《舉火把》遶行，火把的亮光照耀整個彰化市，儼如嘉年華會，盛況空前。

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▲縣長王惠美抬神轎。（圖／記者唐詠絮攝）

此次出巡遶境距上次出巡時隔24年之久，為彰化市地方宗教盛事，湧入大批信眾隨團參與，人潮與車潮將市區道路塞的滿滿，彰化縣警察局為維護道路交通安全與順暢，使民眾在遶境期間不受塞車影響，也規劃交通疏導管制。

▲七爺八爺暗訪遶境盛況空前。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化市彰邑城隍廟在早期每隔60年才決定是否出巡，後來，每隔12年決定是否出巡，並以擲筊一次來決定，自1996年出巡後，相隔12年，在2008未獲允筊，直到今年2月8日，由彰化縣長王惠美擲出聖杯且現立筊神跡，應允再出巡，展開為期5天的熱鬧活動。

▲許多民眾爭相拍照。（圖／記者唐詠絮攝）

往年七爺八爺暗訪除煞氣，都是在晚上舉行，沒有行經路線更不會在路上貼封條，不過民眾都爭相走告能不出門就不出門以免被沖煞到，對此民俗專家廖大乙也說，跟在神尊後面行走，保持一顆誠敬的心，城隍爺都會保佑的。

如今暗訪活動，已經轟動全台灣，今天也有上千信眾跟隨遶遍整個彰化城，有南投信眾帶著妻子及6歲及4歲的兒子前來參加，他說，城隍爺已經有24年沒出巡，能參加這次盛會真的超感動。

▲住南投的信眾帶著一家到場參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

慶典為期五天，從7/31暗訪、8/1城隍出巡、8/2車巡、8/3-8/4祝壽，共五天。王縣長說，城隍爺睽違24年再出巡，今年因疫情，城隍出巡希望能讓彰化平安順利，瘟疫遠離，未來，至少要再12年後才有機會再看到出巡盛況，王惠美歡迎鄉親一起來見證歷史。

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