影／染疫外籍工程師在台88天！足跡遍布4縣市　彰化衛生局「匡列371名接觸者」

記者唐詠絮、林昱萱／彰化報導

指揮中心1日證實，一名來台2個月的比利時工程師感染新冠肺炎，目前被收治負壓隔離病房治療中，而他期間曾到過台北、台中、宜蘭、彰化等地，目前彰化衛生局已經匡列、管控371位曾與其接觸的民眾。

▲外籍工程師染疫彰化縣衛生局匡列371人。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

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稍早指揮中心證實，該名工程師於5月3日入境台灣，而他於7月29日要返回歐洲時，主動到醫院採檢，未料採檢結果出爐卻呈現弱陽性，目前已經被收治隔離。對此，該名工程師總計來台88天，而從其行蹤、足跡可見，該名工程師於5月21日到6月18日曾到過彰化，6月29日至7月29日間曾到台北、台中及宜蘭各地，也住過3家旅館去過2間健身館共計8次健身。

對此，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，該名外籍工程師沒有戴口罩習慣，停留在彰化這段期間，活動範圍為酒吧、餐廳、健身館等24處社交場所，主要交通工具為計程車、高鐵及自轎車，潛伏期為6月25日至7月8日間，罹病期為7月9日至29日間。

另外，目前匡列其接觸者共有371位，其中包含台籍友人3人、3處旅館88人、7處餐廳、健身館及12名計程車司機與醫護人員等，其中居家隔離者49人、自主健康管理116人、感染風險評估206人。