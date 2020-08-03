救少女慘被流氓捅4刀！　好心哥24年後遇「超冷漠結局」：她不說謝謝...

▲案發現場照片。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

好心不一定有好報，河南開封市44歲男子張杰24年前，為了營救2名女子，挺身制止流氓卻被報復捅了4刀，失血過多而休克。雖性命無憂，但女子事後不知所終，加上案件懸而未破，令他見義勇為的行為，被不知情的群眾當作自吹自擂，甚至冤枉他是流氓！直至近日，他的心結終於解開。

據《紅星新聞》報導，事發當天，張杰在大廈外阻止調戲女孩的男子，並讓她們先離開，最後被對方持刀捅傷，送醫後被診斷為右肩、左下肢刀傷，最深的一個傷口有8公分，並失血性休克，搶救11天後才撿回一命，醫藥費花了1195元（人民幣，下同）。

張杰感慨，這些年，這件事雖然對生活沒造成太大影響，但是腿上經常會出現淤血，得去針灸治療，還有很多重體力活幹不了，稍微站久了腿會腫，醫療費累計2萬多元。

▲張杰當年受傷的傷疤。（圖／紅星新聞）

最令他感到痛苦的，是身邊人都覺得他在「唬爛」。由於2名女子事後不知所終，警方又未能緝兇，導致誰也沒法證明他是見義勇為，起初他也不介意，但後來同事、鄰居都認為他編故事騙人，甚至經常拿他的傷口開玩笑，甚至連親生父親都開始懷疑，「到底是見義勇為，還是跟流氓打架？」

去年一次偶然的機會，張杰得知其中一名獲救女孩小娜（化名）的下落，他找到對方，但卻沒得到任何回應及感謝，「實際上，我只想讓她跟我說一聲謝謝，這件事就了了，但是她太冷漠了，我就很生氣，所以我就想到走司法途徑。」

▲張杰出示當年的工作證。（圖／紅星新聞）

張杰將小娜告上法庭，最初的訴求，是要求對方向他說「對不起，謝謝」，後來按法院要求，改為更具體的「支付補償金10元」，直至今年6月，法院終判處張杰勝訴。

小娜的弟弟事後受訪時坦言，姊姊罹患精神病已20多年，當年獲張杰營救一事，家人全不知情，直至姊姊被起訴，家人到法院旁聽時，才知曉當年的情況；家人均十分感謝張杰，並認可法院的判決，已把10元補償金轉到對應銀行帳戶。

對於小娜是精神病人這一情況，張杰則指自己也是後來才知道。如今此事塵埃落定，對他而言，壓在心頭24年的包袱終於卸下了，希望重回正軌，與家人繼續生活。

▼ 判決內容。（圖／紅星新聞）