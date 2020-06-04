撐開被子救跳樓女！熱心貨櫃車司機慘被砸中…當場「頸椎折斷」臥倒血泊

▲路遇女子跳樓輕生，宋玉武撐被子救人受重傷。（圖／翻攝自半島都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省平度市一中年女子6月3日早7點左右欲跳樓輕生，被正在樓下工作的50歲貨櫃車司機宋玉武發現，第一時間報警後，並找來棉被招呼眾人營救。不幸的是，輕生女子墜樓後正好砸中宋玉武頭部，造成對方當場重傷倒地，自己也不治身亡。目前，救人者宋玉武仍在平度市人民醫院ICU救治，生命垂危。

據《半島晨報》報導，事發大樓主體6層，上面還有1層加蓋，跳樓女子正是從第7層加蓋墜樓的。據目擊者稱，事發後救人者宋玉武與墜樓者都被送去了平度市人民醫院。當時，地面上還殘留著大片血跡，雖然被幾張報紙臨時遮蓋著，仍揮發出較為濃重的血腥味；周邊有大量群眾在圍觀。

「被砸中的宋玉武是我朋友，當時我和他一塊撐著被子救人，我們平常都在這裡工作，都有個小貨櫃車，幫別人運貨賺點錢。」現場一位目擊者歎氣，宋玉武是最先報警的，同時喊來路人以及一起工作的同行，借來一床被子，一起用手拽著，希望能接住跳樓女子。

「跳樓女子看起來40多歲，聽說是夫妻吵架，想不開就跳樓了，以前我見過她，她就在旁邊的餐廳裡打工；墜樓前加蓋的屋子裡還有一位男子，應該是她老公，一邊拽著她一邊不停地說『拽不住了、拽不住了』，」圍觀的人群中有人在討論著跳樓者的情況。

▲宋玉武的妹妹與女兒（右）在重症監護室外默默守候。（圖／翻攝自半島都市報）

據悉，在宋玉武的手機通話記錄中發現，他先後於7點01分、7點05分、7點08分、7點12分四次撥打報警電話。遺憾的是，隨後女子還是墜樓。宋玉武雖然撐著被子極力接救，但也因距離太近，瞬間被砸中頭頂，強大的衝擊力一下將他砸倒在地……。

和宋玉武認識十多年的朋友雷洪禮透露，「我剛送宋玉武去人民醫院才回來，他家屬都去醫院了，拍片看了是頸椎骨折、顱內出血，在重症監護室裡一直沒出來。」他是事發現場的目擊者之一，但還沒有來得及參與營救，女子就墜樓了喪命了。

宋玉武的幾個同行都對他的為人連聲稱讚，說他平常就是個熱心腸。有時候，他幫別人運貨都不會收錢，在朋友們中間像兄長一樣很有威望。此外，在兄弟姊妹4個中，排行老三的宋玉武是公認的忠厚老實人，沒有一點壞心眼，經常幫助別人，孝敬老人，從沒有和兄弟姊妹紅過臉，也從沒大嗓門說過話。

目前，平度市人民醫院正在對宋玉武全力救治。「醫生說手術挺成功的，不過後面還有許多要注意的事，腦子裡的血還沒排乾淨，身上還有多處骨折，現在還沒擺脫危險。」女兒宋志紅心疼表示，她現在唯一的希望就是能找更好的醫生全力搶救爸爸的生命。

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