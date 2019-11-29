心情差打110報案！警10分鐘火速到場　下秒竟站直直被罵：你們就是流氓

▲許男酒後打電話報警，竟對警出言辱罵，被判拘役25天。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者陳韻如／基隆報導

許姓男子酒後打110報案，而警方獲報後立刻前往處理，但他一見到警方，發現正是先前偵辦他家暴案件的張姓警員，因此心生不滿，出言辱罵，「反正你們就是流氓嘛」。員警一聽，當下就立刻將他帶回偵訊，事後也依侮辱公務員罪嫌送辦，而基隆地院近日審結，許男也被依法判處拘役25天，得易科罰金2萬5千元。

判決書指出，許男2019年9月21日凌晨喝了酒後，在基隆某社區的警衛室撥打110報案。基隆市警察局第二分局八斗子分駐所陳姓及張姓員警獲報，遂立刻前往處理。

然而，因許男曾涉犯家暴案件，張員正是偵辦此案見的員警。事發當天，許男一見到張員到場，因此心生不滿，對著張員說，「你們警方，反正你們就是流氓嘛！」張員一聽，便立刻將他帶回偵訊，並依侮辱公務員罪嫌送辦。

基隆地院審理後認為，許男對依法執行職務的警員當場侮辱，無視國家法令執行的尊嚴，蔑視公權力，在衡量他犯罪動機、目的、手段、素行，以及他的智識程度、生活狀況後，將他依法判處拘役25天，得易科罰金。全案可上訴。

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