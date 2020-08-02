獨／高雄男含「最長一根」工作超過4小時　5公分還無感！醫驚：太會忍了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子因為喉嚨不舒服前往醫院求診，嘴巴一打開之後，醫生透過內視鏡發現這名男子的喉嚨當中有一個異物，將它夾出發現是一根魚刺，不過魚刺長度約為5公分，讓看診的曾哲凰醫師都說：「這是自己夾出最長的魚刺」，但也很驚訝這名男子的忍耐力，因為他還能撐過4小時才來求診。

▲曾哲凰醫師指出男子卡到的位置 。（圖／記者吳奕靖攝）

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接到這名病患的醫師是吉田耳鼻喉科醫院的副院長曾哲凰，他表示這名病患當初來求診的時候，僅表示自己在吃完午餐之後，單純覺得喉嚨不太舒服，等到工作全部結束到了晚上才來求診，話雖然說得輕鬆，不過病患一張嘴就讓曾哲凰醫師嚇一大跳，因為有一根魚刺就卡在男子的喉嚨裡頭，透過內視鏡取出，曾哲凰醫師一量發現魚刺長度約莫5公分，大約是2個十元硬幣的寬度，曾哲凰醫師說：「這是我取出過最長的」，而且更讓醫師意外的事，吞下這麼長的魚刺，居然可以忍這麼久，才來看診。

▲曾哲凰醫師取出的魚刺長度約莫5公分，他表示這是自己取過最長的一根 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲曾哲凰醫師取出的魚刺長度約莫5公分，他表示這是自己取過最長的一根 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這根魚刺卡在舌根的後方靠近咽喉處，曾哲凰提到可能會過去有一些傳統做法像是喝醋、吞飯或是喝符水來解決魚刺卡喉嚨的情況，曾哲凰強調這並非是正確的做法，因為若是透過這些方式，反而會讓魚刺更往下，反而造成醫師取出更不容易，且吞到越下面，一般會卡到食道口，但是一但到了食道口就更危險，因為食道口附近有大動脈以及支氣管，若是刺到大動脈還可能造成大出血，所以提醒民眾卡到魚刺，還是快點求診比較安全。

▲曾哲凰醫師取出的魚刺長度約莫5公分，他表示這是自己取過最長的一根 。（圖／記者吳奕靖攝）