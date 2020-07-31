減輕不適及焦慮！國人腸胃內視鏡檢查　無痛麻醉漸成主流

▲醫師表示，在麻醉中進行檢查，可以減輕不適以及對檢查之焦慮。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一般醫療院所對於胃部及大腸的檢查以「上消化道內視鏡檢查」及「大腸鏡檢查」為主，簡稱為「胃鏡」及「大腸鏡」檢查。雖然胃鏡及大腸鏡檢查在病患可忍受之情況下，可以在不給予麻醉藥物下完成，但是由於其為侵入性檢查，仍然會產生疼痛不適，所以在病患同意下，醫師可給予鎮靜劑與止痛藥，讓檢查在麻醉中進行以減輕其不適以及對檢查之焦慮。



近年來國人衛生健康觀念提升，民眾對於身體健康檢查之意願提高，各醫療院所也相繼推出各種全身健康檢查套餐來服務社會大眾。部立花蓮醫院麻醉科醫師鄧智元表示，一般來說執行胃鏡或是大腸鏡的檢查時，主要使用的麻醉方式為「靜脈全身麻醉」，這是經由靜脈注射鎮靜及止痛之麻醉藥物來進行，並同時在給予的劑量上進行控制，讓病患在檢查的過程中失去知覺但仍能維持本身的呼吸下，大幅減輕病患的不適。

▲醫師說明，有三種病患不適合以麻醉方式進行「胃鏡」及「大腸鏡」檢查。

麻醉科醫師鄧智元進一步表示，多數病患在麻醉接受檢查後感到滿意。不過要達成安全的麻醉需要有技術經驗豐富的醫療人員，在生理監測器如血氧濃度計、血壓計、心電圖的監測下進行，謹慎漸進地給予藥物，來保障麻醉的安全性。



鄧智元說，由於麻醉下呼吸道之自我保護反射，如咳嗽將受到抑制，所以檢查前，患者一定要嚴格遵守麻醉前之禁食禁水要求，以減低呼吸道吸入胃內容物造成吸入性肺炎的可能。在現今就醫品質日益提高的時代，胃鏡及大腸鏡以「無痛」的麻醉下方式進行比例將逐漸提高，成為檢查之主流方式。

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