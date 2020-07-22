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OL上班開窗「腳滑墜出12樓」　一台車奇蹟救了她性命！

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OL上班開窗「腳滑墜出12樓」　一台車奇蹟救了她性命！（圖／翻攝自看看新聞Knews）

▲OL開窗不小心墜下12樓。（圖／翻攝自看看新聞Knews

記者李振慧／綜合報導

陝西西安發生一起墜樓意外，一名王姓女子上班時想要打開窗戶透氣，由於當時下雨便又伸手去拉遮陽簾，沒想到一個不小心竟然摔出窗外、墜下12樓，最後因為掉在一輛停在樓下的車上，人沒有直接著地幸運保住一命。

這起意外發生在上月15日下午2時，在長安北路陝西泉源建築工程有限公司上班的王姓女子，當時因為外面正在下雨，覺得空氣有點悶的她便打開窗戶透氣，但是又擔心雨水會打進來，所以爬上窗台想要去拉遮陽簾，不小心踩到窗台上的水而滑出窗外。

從現場影片可看到，王女掉落在樓下一輛車子上，整台車身因為承受不住沖擊力道慘被撞毀，不過也因此讓她幸運撿回一命，送醫後全身8處骨折，初步診斷為高墜複合傷、頸胸腹部損傷、全身多處軟組織挫傷、創傷性休克等，至今已接受過4次手術。

醫生表示，「從12樓這麼高的地方掉下來，加速度下來以後，基本上生還希望非常小，幸好被汽車的擋風玻璃緩衝才保住性命，如果當時直接掉在地上，估計最少是高位截癱，重的話當時就沒命了」。王女的丈夫劉男表示，好不容易湊來的人民幣30萬元（約台幣126萬元）已經用完，但妻子的手術後續還需要很多費用，希望大眾能夠幫忙給予援助。

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