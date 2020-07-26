23歲「熬夜女」心律不整送醫　心臟停跳三天後「恢復跳動」

▲23歲「熬夜女」心律不整送醫，心臟突然停止跳動。（圖／翻攝三秦都市報）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸陝西省一名23歲女子因為常熬夜導致免疫力下降，6月9日突然出現惡性心律失常，血壓為零等症狀，送醫後發現是猛爆性心肌炎。醫療團隊緊急為她安裝葉克膜，但女子卻出現心臟停止跳動的情況，經過院方治療，女子不僅在三天後恢復心跳，最終也順利出院，重獲新生。

《三秦都市報》報導，現年23歲的小花（化名）22日在母親陪同下到陝西省西安市的唐都醫院回診，看到當時幫她治療的副主任醫師郭萬剛時，兩人又回想起當時小花到醫院治療那一天。

意外發生在6月9日晚上，救護車將小花送到醫院，當時她已經神志不清，出現惡性心律失常，血壓為零，體表溫度降低等症狀，醫師評估病情後，認為是爆發性心肌炎（台稱：猛爆性心肌炎）。根據多年臨床經驗，副主任醫師郭萬剛決定立刻為她安裝葉克膜，並聯繫呼吸科、麻醉科等科室共20醫護人員參與搶救。

報導指出，在置入葉克膜的過程中，小花多次發作室速、室顫，護士快速除顫給藥，醫療團隊接著進行無血壓動靜脈穿刺，讓葉克膜順利開啓，小花的血壓慢慢穩定下來，意識也好轉。沒想到，半小時後，護士發現她的心電監護顯示心率為零，沒有心音，原來，小花的心臟已經停止跳動。

▲唐都醫院醫療團隊讓小花痊癒出院。（圖／翻攝三秦都市報）

不過，儘管心臟停止跳動，小花因為葉克膜的緣故，意識仍相當清楚，甚至問醫療團隊，「醫生，你們是說我的心臟停跳了嗎？」經過醫療團隊提供抗栓、抗病毒、抗感染治療後，小花的心臟跳停三天後，重新恢復跳動。

報導提到，在醫療團隊治療下，小花的出血逐漸獲得控制，心臟收縮功能也漸漸恢復，一個星期後便撤除葉克膜，之後，又經過20多天的抗感染與心臟康復治療，小花終於擺脫抗生素和血管活性藥物，可以在病房內自由行走，23歲的她終於重獲新生。

至於小花生病的原因，醫生表示，主要因為她經常熬夜，導致身體免疫力下降，加上得了感冒，沒有仔細調養身體才導致心肌炎。