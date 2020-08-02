南加州野火「狂燒4000英畝」控制0％　8000人緊急疏散…連夜逃命！

▲南加州上月31日傳野火警報，如今面積擴大。（圖／路透）

文／中央社

美國南加州河濱郡（Riverside County）消防局表示，郡內昨天爆發野火後不受控地迅速蔓延，截至今晚已延燒超過4000英畝，近8000郡民被迫撤離。

消防人員是在昨天接獲通報，趕往洛杉磯東方約75英里的櫻桃谷（Cherry Valley）處理野火。截至今晚，消防人員口中所稱的這場「蘋果大火」（Apple Fire）已燒毀至少1棟民宅。

消防局表示，共2586間民宅、約7800人接獲通知撤離。消防局今天在推特分享的照片顯示，多山的櫻桃谷天空瀰漫濃濃黑煙。

根據郡消防局以及加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，這場大火是從昨晚竄出火苗，一開始僅延燒700英畝，今晚已蔓延到4125英畝，火勢至今完全沒獲控制。