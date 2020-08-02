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CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」　北京當局可能要求先進晶圓廠入駐

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▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台積電極可能成為美中科技戰的爭端。（圖／記者徐斌慎攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣台積電（TSMC）在美國英特爾（Intel）製程落後下，其首屈一指的半導體技術逐漸為全球所仰賴；然而在美中地緣政治逐漸升級的矛盾中，台積電如走鋼索般，試著在兩國之間取得平衡。CNN認為，台積電可能是下一個美中衝突的引爆點。

全球目前僅有3家公司有能力製造出超先進半導體，台灣的台積電、美國加州的英特爾，以及南韓三星。7月最後一周，因為英特爾宣布7奈米晶片的製程落後，甚至可能外包製造，台積電在台股的股價飆創新高。

蘋果之後，許多美國公司也極有可能轉向與台積電合作。儘管領導業界多年的英特爾目前製程落後，也不代表未來永遠沉淪，但技術同樣超前業界的台積電，分別與美國、中國都有商業合作關係，兩國皆仰賴台積電提供先進半導體，以發展AI技術、5G和雲端計算技術，因此在當前美中科技戰爭霸的關鍵時刻，台積電重要性不辯自明。

台積電上半年宣布在亞利桑那州投入120億美元，興建半導體工廠，並在2024年製作出5奈米晶片。這項宣布是川普政府的勝利，美國為了維持全球第一超級強權和美國優先政策，希望讓先進半導體在境內製造生產，鞏固軍方和民間機敏應用科技的供應鏈。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普的美國優先政策下，鴻海和台積電先後宣布赴美建廠。（圖／路透）

不過台積電此舉捧了美國，可能進而惹怒中國，由於其在中國已投資了數十億美元興建和營運廠房，有機會遭致北京當局對台積電和台灣進行報復，而且輕易讓市場陷入混亂。全球最大政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group），全球科技政策主管崔歐洛（Paul Triolo）表示，台灣已有聲音擔心，北京當局可能將台積電在南京和上海的廠房收歸國有，但他有理由認為這不太可能發生。

崔歐洛指出，北京當局如果真的把台積電廠房占為己有，牽動的是整個地緣政治與美中關係，事態會迅速升級，也會造成業界極為負面的影響。

目前南京、上海廠生產的皆是相對較低階的晶圓，最先進的晶圓廠仍在台灣，而亞利桑那州是台積電第一個海外大規模的先進晶圓廠；報導指出，中國現在能做的就是說服台積電在境內設立高端晶圓廠。崔歐洛表示，北京可能會說為什麼美國亞利桑那州可以，我們不行？

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