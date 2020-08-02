國民黨立委捲收賄醜聞　江啟臣：聲押獲准至少「停權」處分

▲國民黨主席江啟臣（圖右）日到高雄替李眉蓁站台時，表示若國民黨籍立委涉賄聲押獲准，至少予以停權處分。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

國會爆發集體收賄醜聞其中包含國民黨立委陳超明、廖國棟。對此，國民黨主席江啟臣今（2）日到高雄，替國民黨高雄市長候選人李眉蓁助選被問到此事時表示，「國民黨絕對不能接受有任何國會議員、從政同志收賄的事情，如果司法單位批准聲押禁見，就會請考紀會開會，至少給予停權處分」。

民進黨籍立委蘇震清，國民黨籍立委陳超明、廖國棟，無黨籍立委趙正宇，以及時力黨主席徐永明等人，因涉嫌收受業者賄賂，分別為SOGO經營權之爭及陽明山地目變更案，對政府官員施壓，1日被台北地檢署依違反《貪污治罪條例》罪嫌重大，有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

針對此立委涉嫌集體收賄案，江啟臣回應，「國民黨絕對不能接受有任何國會議員、從政同志收賄的事情，針對現在正調查的司法案件，我們支持司法單位依法查辦、毋枉毋縱」。

同時江啟臣也再強調，「國民黨不僅不能接受，也會採取高道德標準自我要求，只要涉案的同志，如果司法單位批准聲押禁見，就會請考紀會開會，至少給予停權處分」。

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▲國民黨主席江啟臣今（2）日到高雄替李眉蓁站台。（圖／記者吳奕靖翻攝）