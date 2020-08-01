　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國家人權委員會揭牌典禮,主委陳菊。（圖／記者李毓康攝）

▲首任國家人權委員會主委陳菊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新任監察院長陳菊1日正式上任，同時並身兼國家人權委員會主委。陳菊指出，未來兒童人權、監獄人權、反酷刑等議題，將是國家人權委員會的重點；此外，她也宣布，除國家人權委員會除監察委員王幼玲等7人為當然委員外，監察委員張菊芳、蕭自佑也將出任委員。

在完成交接儀式後，陳菊受訪表示，未來國家人權委員會的運作，包括反酷刑問題，這1、2天會有內部討論。有委員長期投入兒童、青少年人權工作的專業經驗，因為兒童較無力量保護自己，這是未來國家人權委員會關注的重點，「我保證兒童人權，絕對是非常重要內容之一」。

至於未來國家人權委員會優先處理議題為何？陳菊說，在威權年代和開放的現代，人權關注點不太一樣，「人權無所不在，對人權的壓迫也無所不在」，對於人權的受害者來講，在受害過程中得到即時協助，對每個人都很重要，因此會與所有委員討論優先工作是什麼。

另外，陳菊也舉例，譬如監獄人權，若有監獄多名受刑人突然死亡，就牽涉獄中人權，非常重要；也有若干精神障礙或多重障礙者收容機構，這些人沒有力量保護自己，也有人權問題。他強調，有很多專業的人權委員，很多人都了解很多問題。

面對媒體不少提問，新官上任的陳菊也直言，沒辦法立即回覆第一優先要做什麼，因為對於同時從事人權工作、也曾在監獄裡的人權受害者的她來說，人權是非常迫切的，這1、2天內部開會後，希望很快有機會把工作內容、目標讓大家了解。

另外，國家人權委員會置委員10人，除總統提名時指定的鴻義Upay Radiw Kanasaw、田秋堇、紀惠容、王幼玲、王榮璋、高涌誠、葉大華等7位當然委員外，揭牌典禮後，陳菊也簽署就任後第1份公文，遴派109年度國家人權委員會蕭自佑、張菊芳2位監委也出任人權委員，盼借重2位委員在醫療和法務的專業，讓人權委員會第一年的運作更深入台灣社會的需求。

▲▼國家人權委員會揭牌典禮,主委陳菊。（圖／記者李毓康攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／比利時工程師最新疫調「3月已嗅味覺喪失」　莊人祥：可能
IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡
快訊／時力決議停止徐永明職務　推選邱顯智擔任代理主席
陳唐山涉貪「一點也不意外」！　地表最強里長：這一天等很久了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2018年主張「貪汙政黨要連帶處罰」！徐永明聲押禁見…黨主席也沒了

徐永明涉貪遭時力停權　黃國昌支持：請檢調徹查到底

徐永明涉貪遭時代力量停權　黨內議論...去年的今天林昶佐退黨

政見會問長照！李眉蓁讀稿答高鐵　網笑：完美詮釋地方勢力「沒料政客」

快訊／時力決議停止徐永明職務　推選邱顯智擔任代理主席

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

李眉蓁狂打預算+負債　陳其邁反譏「事實與數字引用錯誤」：很遺憾

陳唐山涉貪「一點也不意外」！地表最強里長陳永和：這一天等很久了

「沒有您，就沒有自由台灣」民眾告別李登輝　追思牆第一天就被貼滿

「單純信仰愛…」陳玉珍自創詩詞　比起「胸前」更在乎「腦中有料」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

1僧侶+2女信徒「溪邊誦經放生」 不聽路人勸...4袋細黑活體入河

2018年主張「貪汙政黨要連帶處罰」！徐永明聲押禁見…黨主席也沒了

徐永明涉貪遭時力停權　黃國昌支持：請檢調徹查到底

徐永明涉貪遭時代力量停權　黨內議論...去年的今天林昶佐退黨

政見會問長照！李眉蓁讀稿答高鐵　網笑：完美詮釋地方勢力「沒料政客」

快訊／時力決議停止徐永明職務　推選邱顯智擔任代理主席

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

李眉蓁狂打預算+負債　陳其邁反譏「事實與數字引用錯誤」：很遺憾

陳唐山涉貪「一點也不意外」！地表最強里長陳永和：這一天等很久了

「沒有您，就沒有自由台灣」民眾告別李登輝　追思牆第一天就被貼滿

「單純信仰愛…」陳玉珍自創詩詞　比起「胸前」更在乎「腦中有料」

比利時工程師最新疫調「3月就有嗅味覺喪失 」莊人祥：可能當時已染病

不斷更新／羅傑斯飆9k、索沙不惶多讓飆11k　9局中信2比2富邦延長賽

滑水道、漂漂河通通免費玩！全台5處親子水樂園盤點　假日沁涼放電不花錢

2018年主張「貪汙政黨要連帶處罰」！徐永明聲押禁見…黨主席也沒了

中職／別只想著碰球　高國慶鼓勵小獅：提升攻擊指數

徐永明涉貪遭時力停權　黃國昌支持：請檢調徹查到底

不斷更新／廖健富2分砲　樂天4比3反超統一

他才13歲⋯《小小廚神》班罹罕見血管瘤「全球僅6例」　3年前家庭悲劇痛失雙親

徐永明涉貪遭時代力量停權　黨內議論...去年的今天林昶佐退黨

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

政治熱門新聞

李登輝孫女李坤儀一家四口返翠山莊

陳唐山涉賄！陳永和：這一天等很久了

李登輝病逝「鞭炮聲」原因曝光

台北賓館追思李登輝3規定可別犯

韓國瑜現身了！遠赴花蓮致哀　韓粉嗨翻

哀悼照差很大！蔡英文選圖超100分

同意李登輝拔管的是她...疼愛39年淚放手

「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

徐永明疑涉收賄遭檢調搜索　時力晚間緊急開會決議：最高標準檢視

李茂生：罵李登輝「老賊」的人比狗還不如

國民黨茶壺風暴！陸淑美退群組、曾俊傑辭總召

李登輝有傳人？「5人名單」網選他

李眉蓁：我當選會找吳益政當副市長

時力停止徐永明職務　推選邱顯智代理主席

更多熱門

相關新聞

廢考監爭議　陳菊：若社會共識性高「樂觀其成」

廢考監爭議　陳菊：若社會共識性高「樂觀其成」

監察院長陳菊1日正式上任。在結束交接儀式後，陳菊接受媒體訪問時談到廢考間修憲的問題，她表示，朝野大家不管各政黨都有一些共同方向，認為台灣朝三權分立去努力，三權分立如果是社會主流全民共識，「如果共識性很高，我們樂觀其成」。

人生最後公職　陳菊：可惜立院沒給機會檢驗

人生最後公職　陳菊：可惜立院沒給機會檢驗

高藍營議員黨團群組爆跳船潮！副議長陸淑美說話了

高藍營議員黨團群組爆跳船潮！副議長陸淑美說話了

蔡英文期許國家人權委員會：做國家的良心

蔡英文期許國家人權委員會：做國家的良心

境外移入突增　國民黨籲兵分3路加速研發疫苗

境外移入突增　國民黨籲兵分3路加速研發疫苗

關鍵字：

陳菊監察院民眾黨國民黨民進黨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

狠愛演宣布停更！坦承團內有問題

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

斯文男把女友分屍7大塊！被判可教化免死

于正嗆TFBOYS抄襲！當事人回應酸爆

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面