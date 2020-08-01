出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

▲首任國家人權委員會主委陳菊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新任監察院長陳菊1日正式上任，同時並身兼國家人權委員會主委。陳菊指出，未來兒童人權、監獄人權、反酷刑等議題，將是國家人權委員會的重點；此外，她也宣布，除國家人權委員會除監察委員王幼玲等7人為當然委員外，監察委員張菊芳、蕭自佑也將出任委員。

在完成交接儀式後，陳菊受訪表示，未來國家人權委員會的運作，包括反酷刑問題，這1、2天會有內部討論。有委員長期投入兒童、青少年人權工作的專業經驗，因為兒童較無力量保護自己，這是未來國家人權委員會關注的重點，「我保證兒童人權，絕對是非常重要內容之一」。

至於未來國家人權委員會優先處理議題為何？陳菊說，在威權年代和開放的現代，人權關注點不太一樣，「人權無所不在，對人權的壓迫也無所不在」，對於人權的受害者來講，在受害過程中得到即時協助，對每個人都很重要，因此會與所有委員討論優先工作是什麼。

另外，陳菊也舉例，譬如監獄人權，若有監獄多名受刑人突然死亡，就牽涉獄中人權，非常重要；也有若干精神障礙或多重障礙者收容機構，這些人沒有力量保護自己，也有人權問題。他強調，有很多專業的人權委員，很多人都了解很多問題。

面對媒體不少提問，新官上任的陳菊也直言，沒辦法立即回覆第一優先要做什麼，因為對於同時從事人權工作、也曾在監獄裡的人權受害者的她來說，人權是非常迫切的，這1、2天內部開會後，希望很快有機會把工作內容、目標讓大家了解。

另外，國家人權委員會置委員10人，除總統提名時指定的鴻義Upay Radiw Kanasaw、田秋堇、紀惠容、王幼玲、王榮璋、高涌誠、葉大華等7位當然委員外，揭牌典禮後，陳菊也簽署就任後第1份公文，遴派109年度國家人權委員會蕭自佑、張菊芳2位監委也出任人權委員，盼借重2位委員在醫療和法務的專業，讓人權委員會第一年的運作更深入台灣社會的需求。