指揮中心公布「比利時確診工程師最新疫調」　醫一看：沒放心感覺

▲陳時中1日呼籲密閉空間務必配戴口罩。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心1日公布一名比利時籍工程師確診新冠肺炎，但罕見未區分為本土、境外，而是以「感染源待釐清」作為分類，當晚也公布最新疫調結果。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，對目前疫調結果沒有放心的感覺，無法就目前的資訊斷定不是本土感染。

指揮中心1日公布國內新增7例新冠肺炎，其中6例為境外移入，1例為感染源待確定。感染源待釐清個案為比利時籍20多歲男性（案469），5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，於1日確診，但其血中抗體IgM陰性、IgG陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中；目前匡列89位接觸者，都將進行採檢，其中49位匡列為居家隔離。

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指揮官陳時中表示，個案檢驗確診時已經來台灣86天，要說是國外感染或許有點牽強，不過，國內過往新冠肺炎病例來看，最久紀錄也有人確診後治療83天仍檢測出陽性；另一方面，從抗體檢驗IgG陽性則顯示，他感染已經有一段時間，指揮中心已經匡列相關接觸者追蹤採檢來進一步釐清，如果都沒有抗體，也很難說是本土感染。他說，在判定上有困難，但還是「根據科學數字來說話」。

莊人祥當晚公布最新疫調，該個案在3月第2周於比利時檢疫時喪失嗅味覺且無其他症狀，雖經兩次就醫，但當時嗅味覺喪失仍未列為新冠肺炎的可能症狀，因此未被診斷出來；此例雖極可能在3月即罹患新冠肺炎，目前仍會持續追蹤相關接觸者的檢驗結果，並交專家委員會釐清其感染源。

▼莊人祥公布比利時確診工程師最新疫調。（圖／指揮中心提供）

莊人祥也提到，個案症狀於3月底消失，新冠肺炎發病10天後即無感染力，他來台以後也持續無症狀，評估對社區影響低。而彰化縣衛生局也立刻公布個案足跡，並已匡列371位接觸者，進行採檢、自主健康管理等措施。

對此，謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，對最新疫調結果沒有放心的感覺，雖對於新冠肺炎的病毒特性還沒有完全了解，這位比利時個案若真的3月染病，現在已經超過4個月，還能驗出核酸片段，在醫學上的機率極低。

謝宗學說，該個案在3月有短暫嗅覺喪失，當時的確有可能是感染新冠肺炎的症狀，他的想法是該個案在3月感染後身體已經出現抗體，在之後某一個較接近現在的時間點再被感染一次，免疫反應被病毒再次激發（booster)，所以長期抗體IgG呈現更強烈的陽性反應。

謝宗學表示，也因高濃度抗體保護，該個案第二次感染沒有出現任何症狀，但核酸驗得出弱陽性，「無法就目前的資訊斷定不是本土感染。」他也指出，這是他個人對最新疫調資訊的想法，最後的結論還是要等指揮中心完整疫調，和接觸者的檢驗結果決定。

對此，有網友留言，本來已看解封準備出遊，也訂飯店了，當然該做的防疫措施一定會做，現在真的不知道到底是不是應該取消？對此，謝宗學回應，「目前只要有做好個人衛生防護，生活依然可以如常。」

▼謝宗學臉書發文。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）