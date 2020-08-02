只能撥緊急電話！他起床手機0訊號「住在台北」　一問傻眼：里民抗議關台了

▲彰化和美鎮、嘉義水上鄉接連發生居民抗議，導致基地台斷訊事件。（圖／記者唐詠絮攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前彰化和美鎮、嘉義水上鄉接連爆出「斷訊」事件，就有人酸這就是鄉下人要的「健康農村生活」，沒想到台北市民也遭殃！近日有網友在PTT的MobileComm板上發起閒聊，說因為有居民抗議，他家附近的基地台就先被關閉。事件不僅讓原PO傻眼，網友也直呼超扯「台北市竟然也會發生這種事@@」，話題引發熱議。

這位網友7月31日發文，文中表示，他一早起床拿手機一看，發現只能撥打緊急電話，一瞬間以為手機壞了，就換了另一支手機試，結果兩支都一樣完全沒訊號。原PO當下有點急，說他還有很多需要網路才能完成的事情，小孩也要有網路才能做作業。

請繼續往下閱讀...

於是網友就馬上找上電信系統商，才得知「我家附近基地台因為居民抗議先關閉了」，電信商會努力找基地台設定的地點。聽到這樣的事情發生在自己身上，原PO忍不住氣炸「這樣的事件竟然又出現……太生氣了，到底什麼資格的人可以抗議要求關基地台？」

▲連台北市也傳出基地台被關閉，讓原PO氣炸。（示意圖／Pixabay）

他也質疑除了地主，是否只要一個一般的附近居民抗議就能影響基地台開關與否，「如果可以，那麼我也想把附近這個里的基地台全部抗議掉，把事情鬧大。」原PO最後也強調，如果有人說因為附近居民標準比較高（身體健康云云），「那麼公平點大家都不要用，我健康附近居民也健康。」

看到貼文後，其他網友也驚呆，畢竟原PO透露被關的地方位在台北市，「台北哪？連台北都有這種事情」、「台北哪裡，我要避免去那個地方」、「你不把里講出來，不鬧大沒機會解決這件事情啦」、「連台北也這樣，好扯」、「可憐啊！鄉下地方民治未開，快搬家。」