大陸34個行政區「這裡」最沒有存在感　網：胡適的老家

▲黃山位於中國安徽省南部，主體以花崗岩構成。（圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

中國大陸陸地面積約960萬平方公里，領土面積是全世界第三大，境內共有34個省級行政區。有網友好奇詢問，「北京上海天津重慶市是直轄市，不用說大家都知道」，青海一堆草原，湖南湖北菜很有名，浙江有杭州、西湖和杭州大學，相較於這些知名的景點，「安徽似乎很沒存在感，當地有什麼好吃好玩的嗎？」

原PO在PTT以「安徽是中國34省市最沒存在感的嗎」為題發文，整理出大陸各地區的特色文化，「河北、河南、山東、山西、陝西是中華民族搖籃；甘肅是絲路必經之地，形狀像根骨頭；福建、廣東是台灣人祖籍；雲南、貴州好山好水空氣質量高。」

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▲春季有風沙、冬季較寒冷，最適宜在內蒙古旅行的季節是夏秋季節。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲雲南碧色寨火車站。（圖／CFP）

廣西有壯族和桂林山水，江西有鄱陽湖和趕屍，四川有川菜和正妹，江蘇水鄉澤國，隋煬帝和康熙、乾隆好幾次來過揚州，就連少數民族居多的新疆、內蒙古、西藏、寧夏，也都有很多人去過，其中安徽似乎沒有什麼特別的記憶點，讓人感覺很沒有存在感。

網友看完後紛紛表示，「拿地圖給我我還真指不出安徽在哪裡」、「寧夏吧，台灣只會認為它是夜市名」、「安徽省合肥市存在感真的不高」、「絕大多數地方人煙罕至」、「世界最大滯洪池」。但也有不少人留言替安徽說話，「胡適的老家」、「黃山這麼有名，怎麼沒有存在感」、「你把山西刀削麵放哪了」、「安徽的建築很美，有別於明清時代的俗氣」。

▼新疆樓蘭古城。（圖／CFP）