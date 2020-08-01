50K男「錄取16萬工作」卻猶豫了！網見上班地點秒懂...正反論戰：不會冒險

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近錄取月收高達16萬的工作，對比原本大約50K薪水，超猛三級跳令人稱羨；然而，大家在得知上班地點後態度兩極，綜合生活條件、開銷等，不少人反而勸退他「我不會去冒險。」

網友在PTT八卦板發文提到，最近家人收到錄取通知，月薪4.2萬港幣（約台幣16萬元），地點在香港中環一帶，「聽起來好像還不錯，但沒機票、沒吃住，附近地點港島5站內租屋有點誇張，和樓鳳同棟的也要1-1.2萬港幣，好點有管理員的大樓套房要快2萬港幣。」

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最讓他擔憂的是，香港現在情勢動盪，新冠肺炎確診人數也不斷增加，「到底安不安全阿？還是挑疫情的時候去。假設原本在台薪水大概5萬台幣而已，你會願意去香港嗎？」

po文掀起熱議，鄉民紛紛提出看法，「我會考慮，但其實蠻有風險的」、「香港現在局勢不明，未來會不會很快就被裁...很難說」、「香港主要是居住環境爛到爆」、「不含房租，基本生活費一個月4萬台幣，給你參考」、「good luck」；不過也有人樂觀看待，「有無住房補助？4.2萬一個人很夠用，香港調薪快，績效好3、4年後就破5萬了」。

▲香港示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

另外，也有過來人回文解答，他指出，在當地房租先扣1萬港幣，或者考慮住九龍，「去港島還是可以很快，而且房租會便宜很多。」

至於生活開銷部分，他直言，「看你個人平常如何花，我自己的話，以前台幣1萬5000元的生活水準，大概等於7千多港幣，也就是剛好2倍，如果你本身不是很常花費的人，存的一定還是比在台灣多啦。」

撇開香港人多地小、空氣差、離鄉背井等缺點，他也坦言，香港升職加薪幅度比台灣高，若是金融類行業的發展性，也比在台灣好。