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神人列1~7月「全球確診前10名」變化　網驚呆：離開台灣...世界搖滾到不行！

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▲▼ 新冠肺炎,新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲美國新冠疫情仍不見有止緩的現象。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球肆虐，從起初大陸位居第一，事隔半年，美國已成為全球確診數最高的國家。一名網友就整理出今年1月到7月底的「世界確診前10名國家」，不只各國確診數忽然暴增，且排名還出現大異動。從數據中還可以發現，雖然台灣的情況趨緩，但許多國家仍在水深火熱之中，因此原PO笑稱，「離開台灣...世界真是搖滾到不行啊」。

一名網友在PTT的Gossiping板上，統計出「2020/1-7月月底的世界確診前10名國家」，從數據可見，中國在1月時遙遙領先，共有11720人確診，而各國當時都未破20人，台灣則只有10人確診，居於第7，因此原PO笑稱，「1月短評：全世界都在看中國笑話」。

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▲網友整理出1月至7月的全國確診數排名。（圖／翻攝自PTT）

▲網友整理出1月至7月的全國確診數排名。（圖／翻攝自PTT）

▲網友整理出1月至7月的全國確診數排名。（圖／翻攝自PTT）

▲3、4月的疫情在歐美國家大爆炸。（圖／翻攝自PTT）

不過到了2月時，原PO表示，由於「圍堵中國失敗」，因此韓國、義大利和伊朗的確診數都開始往上攀升；3月則是「歐美核炸的關鍵月」，美國、義大利和西班牙都超越中國，分別拿下前3名；4月後，「美國吃了6倍券」，確診數來到108.9萬。

直到5月，歐洲的疫情才逐漸受到控制，雖然美國仍高居不下，但可以發現，曾經的冠軍「中國」已掉出榜外；到了6月後，大部分的前幾名國家已趨於穩定，不過「南美洲大軍跟著上來了」，秘魯、智利忽然出現在榜上，還一舉奪得7、8名；7月31日時，基本上除了俄羅斯，歐洲國家基本上都已經緩和下來了，不過「非洲也來了」，南非已47萬多的確診數拿下第5名。

▲網友整理出1月至7月的全國確診數排名。（圖／翻攝自PTT）

▲▼中國自5月就掉出榜外。（圖／翻攝自PTT）

▲網友整理出1月至7月的全國確診數排名。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看到後，紛紛留言回應，「美國爸爸穩坐寶座」、「美國到底在幹嘛」、「歐洲最近又開始上升囉」、「印度潛力十足」、「某國真不簡單，人口世界第一還排不進前十」、「日本昨日不是全國破千例嗎」、「全球智力測驗」。

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ET快訊
1-7月「全球確診前10名」變化！離開台灣…世界搖滾到不行
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