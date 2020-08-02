　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雙眼所見非事實！精子騙了科學家350年　新研究：前進方式像隻「嬉戲的水獺」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼精子。（示意圖／Pixabay）

▲精子左右前進的印象不論在影片、照片或解說上，過去都以左右擺動呈現，最新研究則顛覆這項觀念 ─ 精子是旋轉前進的。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

過去近350年來，人們都以為精子游泳前進的方式，是像蛇或鰻一樣左右擺動；然而最新研究指出精子把我們都騙了，因為科學家過去都用顯微鏡俯視的2D視角觀察，但在運用現有3D技術觀測後，科學家發現精子其實像隻「嬉戲的水獺」，它鞭毛（尾部）的運動事實上是以游泳軸為中心，朝同一個方向旋轉以取得前進的動能。

大約350年前，荷蘭科學家雷文霍克（Antonie van Leeuwenhoek）發明一款更先進的顯微鏡，並意外發現細菌的存在，而他某天出於好奇，將自己的精液放在顯微鏡下觀察，看見了內部萬頭鑽動的精子，並且了解到精子的運動方式，原來是「像蛇或鰻在水裡游泳那般，靠尾部的擺動前進。」

直到2020年以前，人們大多透過顯微鏡以俯角觀察精子運動，看見精子確實是以左右擺動方式前進，但英國布里斯托大學博士葛代拉（Hermes Gadelha）打趣地說，「精子真是非常厚臉皮的生物，我們利用3D顯微技術取得研究最新結果顯示，我們都被精子騙倒了。」

葛代拉表示，若想了解徹底了解精子前進方式，應該要以鏡頭跟著精子跑，同時還要旋轉360度觀察。於是布里斯托和他研究的共同作者 ─ 寇爾奇帝（Gabriel Corkidi）及達爾松（Alberto Darszon），利用每秒5.5萬格攝像能力的高速攝影機進行拍攝，終於破解了精子運動方式的謎題。

精子的尾部運動事實上都是朝向同一個方向，而為了能夠前進，頭部開始旋轉，如此一來精子的運動軌跡就會類似DNA的外觀。至於這項研究的重要性為何，葛代拉回答，這或許可以用以觀察精子的健康狀態，以及它們究竟怎麼快速移動；然而這一切目前都還在最初階段，問題的假設程度很高，但對葛代拉團隊而言，就像人們當初發現地球不是平的那般驚奇。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
連12年配息且轉型包租公　藥師存股曝：「這檔」根本是金礦
不排除發陸警！哈格比將掠過今晚明晨最近　海警持續「降雨熱區曝
LIVE／哈格比海警「今晚到明早風雨最劇」　氣象局記者會說明
快訊／樹林警凌晨鳴笛出勤…遭17歲無照少年撞擊！「腦出血」命
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雙眼所見非事實！精子騙了科學家350年　新研究：前進方式像隻「嬉戲的水獺」

川普表態封殺　傳微軟洽談收購TikTok喊卡

CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」　北京當局可能要求先進晶圓廠入駐

美國航母布希號官兵確診隔離！　海軍拒絕透露染疫人數

中國出資建100km海底隧道　愛沙尼亞說不：有安全顧慮

日本連4天破千例確診！菲律賓日增5000例刷新高　全球68萬死

菲律賓民答那峨島凌晨搖晃　規模6.4深層地震

最嚴重的一次！譚德塞宣布維持「國際公衛緊急事件」　全球破1700萬人染疫

日本網友好可怕！岩手縣出現新冠首例　網友肉搜灌爆公司官網

快訊／TikTok同意出售給微軟　「北京字節跳動」退出經營

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

雙眼所見非事實！精子騙了科學家350年　新研究：前進方式像隻「嬉戲的水獺」

川普表態封殺　傳微軟洽談收購TikTok喊卡

CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」　北京當局可能要求先進晶圓廠入駐

美國航母布希號官兵確診隔離！　海軍拒絕透露染疫人數

中國出資建100km海底隧道　愛沙尼亞說不：有安全顧慮

日本連4天破千例確診！菲律賓日增5000例刷新高　全球68萬死

菲律賓民答那峨島凌晨搖晃　規模6.4深層地震

最嚴重的一次！譚德塞宣布維持「國際公衛緊急事件」　全球破1700萬人染疫

日本網友好可怕！岩手縣出現新冠首例　網友肉搜灌爆公司官網

快訊／TikTok同意出售給微軟　「北京字節跳動」退出經營

透天頂樓不蓋樓梯！他疑惑「一條垂直梯子」超危險　內行點破主因：會違法

她憂「社區不到60戶」以後沒錢修電梯！　過來人真心勸退：公設最後都作廢

超奇葩《鬼滅之刃》周邊　日本集英社推出「無慘爆米花」

家中滲漏問題不求人　一次搞懂6大常見防水材

最多一天一杯中美式！中醫揭「4危險群」過量超NG...胃痛、失眠恐上身

艾倫狄珍妮驚傳請辭17年《艾倫秀》！　落寞吐心聲「受夠了」…員工曝她卸責黑幕

周日爆北返人潮　高鐵今晚加開1班北上「全車自由座」列車

張繼科端碗喝湯「鏡子裡的他動作卻不一樣」　觀眾嚇歪：鬧鬼！

平溪播天氣「糗燒天燈」爆紅！　《黑澀會》米奇7年後雪恥「結果又悲劇了」

小心別成為「男生不會珍惜」的這4種女生！太主動、太強勢都中

國際熱門新聞

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

即／TikTok同意出售給微軟

北韓軍官「三人行」拍淫片遭活逮...判死刑！

岩手縣出現新冠首例　網友肉搜灌爆公司官網

CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」

譚德塞宣布維持「國際公衛緊急事件」

驚世婆婆大鬧婚禮...對新娘大吼：我兒最棒

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

都沒戴口罩！美夏令營260人↑染疫

中國出資建海底隧道　遭愛沙尼亞拒絕

國一男童被4名同學性侵「頂撞後面」　胰臟炎亡

擁13.7吋纖細腰！她堅稱：遺傳沒修圖

日本連4天破千例！　菲國日增5000例破紀錄

更多熱門

相關新聞

來自恐龍時代的微生物　海底億年被喚醒

來自恐龍時代的微生物　海底億年被喚醒

日本國家海洋研究開發機構和高知大學等研究人員28日在科學權威雜誌《自然通訊》上發表驚人研究，地球上最古老的微生物休眠億年後，成功被喚醒。此研究突破既有觀念，科學家感嘆海底生物圈的微生物根本「沒有壽命限制」，對未來其他星球的研究有重大貢獻。

蝦壽司發出「浪漫藍光」　生前遭遇曝光：千萬別吞肚

蝦壽司發出「浪漫藍光」　生前遭遇曝光：千萬別吞肚

台灣3株新型豬流感病毒檢驗出爐

台灣3株新型豬流感病毒檢驗出爐

屏東砲兵偷吃女兵！小三嬌求「用蟲蟲止癢」

屏東砲兵偷吃女兵！小三嬌求「用蟲蟲止癢」

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

關鍵字：

精子科學家

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

20歲嫩妻爬上公公床！一試成主顧「老公被瞞7年綠爆」

哈格比進逼！全台防2天強風豪雨　暴風圈侵襲機率出爐

即／TikTok同意出售給微軟

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面