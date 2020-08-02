雙眼所見非事實！精子騙了科學家350年　新研究：前進方式像隻「嬉戲的水獺」

▲精子左右前進的印象不論在影片、照片或解說上，過去都以左右擺動呈現，最新研究則顛覆這項觀念 ─ 精子是旋轉前進的。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

過去近350年來，人們都以為精子游泳前進的方式，是像蛇或鰻一樣左右擺動；然而最新研究指出精子把我們都騙了，因為科學家過去都用顯微鏡俯視的2D視角觀察，但在運用現有3D技術觀測後，科學家發現精子其實像隻「嬉戲的水獺」，它鞭毛（尾部）的運動事實上是以游泳軸為中心，朝同一個方向旋轉以取得前進的動能。

大約350年前，荷蘭科學家雷文霍克（Antonie van Leeuwenhoek）發明一款更先進的顯微鏡，並意外發現細菌的存在，而他某天出於好奇，將自己的精液放在顯微鏡下觀察，看見了內部萬頭鑽動的精子，並且了解到精子的運動方式，原來是「像蛇或鰻在水裡游泳那般，靠尾部的擺動前進。」

直到2020年以前，人們大多透過顯微鏡以俯角觀察精子運動，看見精子確實是以左右擺動方式前進，但英國布里斯托大學博士葛代拉（Hermes Gadelha）打趣地說，「精子真是非常厚臉皮的生物，我們利用3D顯微技術取得研究最新結果顯示，我們都被精子騙倒了。」

葛代拉表示，若想了解徹底了解精子前進方式，應該要以鏡頭跟著精子跑，同時還要旋轉360度觀察。於是布里斯托和他研究的共同作者 ─ 寇爾奇帝（Gabriel Corkidi）及達爾松（Alberto Darszon），利用每秒5.5萬格攝像能力的高速攝影機進行拍攝，終於破解了精子運動方式的謎題。

精子的尾部運動事實上都是朝向同一個方向，而為了能夠前進，頭部開始旋轉，如此一來精子的運動軌跡就會類似DNA的外觀。至於這項研究的重要性為何，葛代拉回答，這或許可以用以觀察精子的健康狀態，以及它們究竟怎麼快速移動；然而這一切目前都還在最初階段，問題的假設程度很高，但對葛代拉團隊而言，就像人們當初發現地球不是平的那般驚奇。